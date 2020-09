« Cette transaction vient non seulement consolider l'expertise en travaux de génie-civil du Groupe ALI Excavation , mais apporte à l'entreprise et ses filiales une autonomie et une indépendance quasi-totale dans l'exécution de ses contrats » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction, Marc-André Loiselle, en se disant particulièrement fier du fait que cette acquisition représente une opportunité formidable pour les fournisseurs de béton de développer un plan d'affaires gagnant-gagnant avec le Groupe ALI Excavation .

Cette acquisition vient consacrer, selon monsieur Loiselle, la pertinence de la présence d'une entreprise à propriété 100 % québécoise dans un secteur aussi stratégique et concurrentiel. « L'occasion est aujourd'hui idéale pour les entreprises de construction et les donneurs d'ouvrage privés de développer un partenariat d'affaires rentable à tous points de vue avec le Groupe Ali Excavation, puisque toutes les solutions en matière de génie-civil sont disponibles dans ce qui devient une sorte de guichet unique » de renchérir celui-ci. Pour monsieur Loiselle, les cultures d'entreprise de chacune des firmes coïncident parfaitement de par la force de leurs valeurs familiales et de leurs hautes attentes respectives en termes d'efficacité, d'excellence et de constante recherche du travail bien exécuté. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Cette nouvelle acquisition, la deuxième en importance en quelques mois, portera le volume d'affaires annuel du Groupe ALI Excavation à un peu plus de 100M $ et son personnel à un peu plus de 300 employés. La transaction est effective depuis le 7 juillet dernier.

Les Entreprises Pearson Pelletier continuera à opérer sous son appellation commerciale actuelle, avec le même personnel, tout en s'insérant dans une formidable synergie avec l'ensemble du groupe, a dit monsieur Loiselle.

Accréditée entrepreneur général dans le secteur des routes et voies publiques depuis 1993, l'histoire de Les Entreprises Pearson Pelletier fait place à la réalisation de travaux de grande envergure qui ont été déployés dans de prestigieux chantiers tels ceux de l'échangeur Turcot, du Quartier DIX 30, du Casino de Montréal, de la célèbre piste de luge du Mont-Tremblant et, plus récemment, de celui du REM qui est, incidemment, en cours d'exécution.

La synergie et l'optimisation de plusieurs types d'opérations croisées des deux entités engendreront un impact positif dans les secteurs tant public que privé en raison de l'offre d'exception proposée en solutions de travaux de génie-civil par le Groupe ALI Excavation. Pour monsieur Loiselle, la promotion du savoir-faire québécois dans ce secteur et la préservation des ressources par tous les entrepreneurs demeurent la clé-de-voûte de la sauvegarde de cette expertise québécoise unique, puisqu'à défaut, c'est tout le Québec qui pourrait en payer chèrement le prix à moyen terme.

Ce dernier a conclu en affirmant que l'avenir s'annonçait plus que prometteur pour le Groupe ALI Excavation qui aura l'occasion de se positionner comme un acteur-clé et de se distinguer à la grandeur du Québec, en marge du déploiement du Plan québécois des infrastructures qui prévoit des investissements totalisant 115,4 milliards de dollars (115,4 G $) d'ici 2029.

SOURCE ALI Excavations inc.

Renseignements: Source : Marc-André Loiselle - Président; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]