MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Ce sont des travaux de modernisation et d'harmonisation du réseau municipal qu'effectuera le Groupe ALI Excavation dans la municipalité de Saint-Lazare, et ce, au coût de 7M $. Ce mandat, confié à l'issue d'un appel d'offres public, vise des travaux de prolongement du réseau municipal, à commencer par le réseau d'égout sanitaire afin de desservir notamment les propriétés situées dans le secteur de la rue Frontenac.

Le président de ALI Excavation, Marc-André Loiselle, se rend régulièrement constater la progression de ces importants travaux dans ce grand quadrilatère de Saint-Lazare.

Ces travaux permettront de solutionner les problématiques soulevées par les installations septiques dans le secteur, notamment les rues Frontenac, Radisson et Dutchy.

Au total, ce sera près de 3 km de nouvelles conduites sanitaires qui seront installées par excavation en tranchées, 155 entrées de services résidentiels d'eau potable seront remplacées jusqu'à l'emprise de rue, plus de 20 000 m2 de nouvelle fondation granulaire de rue avec un tout nouveau pavage, près de 1 km de remplacement de ponceaux et 2 km de reprofilage de fossés pour améliorer le drainage des eaux pluviales de ce projet.

Le Groupe Ali Excavation sera en mesure de pourvoir à toutes les exigences et contraintes reliées à l'exécution des travaux confiés grâce à sa capacité de prestation de services à 360 degrés : excavation, travaux en sous-œuvre, pavage et autres! « Ces travaux sur la rue Frontenac recèlent pour les actionnaires d'ALI Excavation un attachement particulier, dans la mesure où c'est là que son président. Marc-André et son frère Simon, vice-président opérations, y ont grandi et passé une bonne partie de leur enfance » a précisé le président, Marc-André Loiselle, en évoquant ses plus beaux souvenirs du lieu.

Pour le président et chef de la direction du Groupe ALI Excavation, l'exécution de ces travaux illustre parfaitement l'étendue de l'expertise de l'entreprise qui repose non seulement sur un important parc d'équipements spécialisés de près de 30M $, mais surtout sur la qualité du personnel en place composé d'une équipe de gestion expérimentée, sur de jeunes ingénieurs talentueux et passionnés et sur des employés d'expérience qui carburent, tous ensemble, aux défis de l'excellence et de l'innovation adossés aux valeurs d'entreprise que sont la compétence, l'éthique, le respect tant des échéanciers que des gens, peu importe leur statut.

« Ce qui importe pour nous, c'est que tous nos mandats soient accomplis dans une perspective d'efficacité, de qualité et de sécurité » a renchéri monsieur Loiselle.

Il s'agit, de poursuivre ce dernier, de répondre aux attentes légitimes élevées des citoyens en matière non seulement de qualité de vie communautaire, mais, de sécurité publique du même coup. « Et, c'est dans cet esprit que nous avons commencé ces travaux stratégiques à l'automne 2022 » a conclu le président de l'entreprise.

Les travaux ont déjà été amorcés et devraient être terminés à l'automne 2023.

