Le début des travaux préparatoires à l'aménagement du site viennent de démarrer après l'évaluation exhaustive faite par les diverses parties prenantes du projet suivant l'identification de l'ensemble des travaux requis, en termes d'infrastructures municipales et provinciales (rues, routes, égout, aqueduc), de réseaux électrique et gazier, et ce, de façon concertée, en vue de la construction du futur hôpital, avec tant la Ville de Vaudreuil-Dorion, que la MRC de Vaudreuil-Soulanges, Transports Québec, Hydro-Québec, Énergir et assurément, le CISSS de la Montérégie Ouest.

« C'est avec fierté que nous nous attachons au déploiement de notre expertise la plus pointue possible en matière de génie civil, à raison de plus que ce méga-hôpital deviendra assurément une icône du paysage architectural et du patrimoine urbain de la région de la Montérégie-Ouest dont le développement nous tient particulièrement à cœur » a dit le président-directeur général du Groupe ALI Excavation, Marc-André Loiselle.

Celui-ci a insisté sur le fait que l'entreprise, ayant son siège social à Valleyfield et des bureaux satellites dans l'ensemble de la Montérégie-Ouest, voyait dans ce mandat d'exception stimulant l'occasion de participer, en partie, à la performance et à la livraison d'une infrastructure publique de qualité, répondant au besoin exprimé, et dont la finalité doit être, à chaque étape, à la hauteur des attentes de la SQI : mais surtout, de poser la griffe ALI Excavation dans le futur ADN de ce grand complexe qui abritera plus de 3200 employés, cadres et médecins à recruter, en plus de la clientèle de patients. Dans la foulée d'importants contrats réalisés au fil des ans un peu partout au Québec, le Groupe ALI Excavation est constamment en mesure d'innover grâce à la présence de pas moins de 13 ingénieurs hautement qualifiés dans ses troupes.

« Cela rend ainsi toujours réalisables les solutions toujours plus efficaces en prévision de résultats optimaux, peu importe le mandat, et, nous faisons partie de la tête du peloton au Québec en matière de travaux de génie civil et de solutions intégrées » a poursuivi Marc-André Loiselle, en insistant sur le fait qu'avec plusieurs divisions, l'entreprise proposait une offre de services à 360 degrés qui lui confère un statut particulier.

Une vaste gamme d'équipements ultra-modernes, conçus spécifiquement pour les besoins du génie civil est donc mise à contribution sur ce chantier stratégique, de poursuivre monsieur Loiselle, avec aux commandes plusieurs dizaines d'employés; contremaîtres, opérateurs, ouvriers spécialisés et ingénieurs d'expérience qui collaborent déjà en toute cohésion afin de faire une parfaite réalisation de chacune des étapes de ce projet autant que des autres projets de toute nature qui sont confiés à l'entreprise.

Monsieur Loiselle a conclu en réitérant l'engagement du Groupe ALI Excavation à livrer un chantier dont tous les intervenant pourront être fiers viendra une fois de plus sceller la réputation d'excellence de l'entreprise qui se dirige allègrement vers bientôt 80 ans d'existence.

