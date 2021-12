TORONTO, 15 décembre 2021 /CNW/ - Le Great Outdoors Fund, un organisme sans but lucratif créé pour protéger l'accès aux grands espaces et améliorer les infrastructures récréatives, a annoncé des réalisations importantes dans le cadre de son programme de subventions pour le nettoyage Finilaboucane Canada 2021. Cette année, le programme a versé 75 000 $ en subventions à 19 organismes de partout au Canada, ce qui a permis à ces derniers de faire une différence dans leur collectivité.

« Après seulement deux ans, le programme de nettoyage Finilaboucane continue d'être un partenariat fructueux et enrichissant pour le Great Outdoors Fund, a déclaré Lori McCullough, fondatrice et présidente-directrice générale du Great Outdoors Fund. Même au cœur d'une pandémie mondiale sans précédent et difficile, les bénéficiaires de nos subventions, nos partenaires locaux et nos bénévoles de partout au Canada, de la Colombie-Britannique à Terre-Neuve, sont demeurés déterminés à organiser et à tenir des événements exceptionnels axés sur la protection des grands espaces plein air du Canada. »

Le programme de nettoyage Finilaboucane Canada invite les organismes sans but lucratif qui ont des liens avec la nature, les loisirs en plein air, la conservation de la nature, la santé et le mieux-être, les activités bénévoles ou les services communautaires à présenter une demande de subvention. Ces subventions permettront aux différents groupes d'organiser des projets de ramassage des déchets qui auront lieu dans les collectivités locales.

L'édition 2021 du programme a produit des résultats supérieurs à ceux de 2020. Voici quelques-unes des réalisations de cette année :

609 401 bénévoles : une hausse de 283 977 par rapport à 2020

10 004 411 heures de bénévolat : une hausse de 427,122 par rapport à 2020

Ramassage de 3 887 737 livres de déchets : ce qui représente près de quatre fois la quantité record de 1 031 926 livres établie l'an dernier

753 896 mégots de cigarette recueillis

Les déchets sont un sujet de préoccupation dans la société. Le problème touche différents endroits, des rues aux parcs municipaux, en passant par les plages et les océans, et il touche les Canadiens, jeunes et vieux. « La Calgary ATV Riders Association est une fière utilisatrice et gestionnaire des sentiers de l'Alberta, qui sont parmi les plus beaux au Canada. Nous savons qu'il est important de les entretenir et d'assurer leur propreté pour que tout le monde puisse en profiter », a déclaré Ken Spring, président de la Calgary ATV Riders Association et bénéficiaire d'une subvention en 2021.

Le Great Outdoors Fund commencera à accepter les demandes de subventions pour le nettoyage de 2022 au printemps prochain. Consultez le site thegreatoutdoorsfund.org pour obtenir des mises à jour et connaître les critères d'admissibilité.

Créé en 2020, le programme de nettoyage Finilaboucane est un programme de subvention organisé par le Great Outdoors Fund en partenariat avec Unsmoke Canada et TerraCycle.

Le Great Outdoors Fund est un organisme à but non lucratif au titre du sous-alinéa 501(c)(3) dans le but de générer du financement volontaire provenant du secteur privé afin de préserver les grands espaces et l'accès à ceux-ci au profit et pour le plaisir des personnes de tous les âges, sans égard à leurs capacités ou leur milieu socioéconomique.

