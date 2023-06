TORONTO, 20 juin 2023 /CNW/ - Le Great Outdoors Fund est heureux d'annoncer les 26 organismes qui recevront des subventions dans le cadre du Programme Nettoyages Finilaboucane Canada 2023. Cette année, nous distribuons plus de 115 000 $ à l'appui d'initiatives de nettoyage partout au Canada, ce qui représente le montant le plus élevé accordé dans le cadre du programme annuel depuis sa création en 2020.

Le programme Nettoyages Finilaboucane Canada, un effort conjoint entre le Great Outdoors Fund et Finilaboucane Canada, a joué un rôle déterminant dans la promotion de collectivités plus propres et dans la lutte contre les déchets partout au Canada. Cette année marque la quatrième année de notre collaboration.

Lori McCullough, fondatrice du Great Outdoors Fund, a fait part de son enthousiasme à l'égard du partenariat continu avec Finilaboucane Canada. « Chaque année, le programme a pris de l'ampleur. Au cours des trois dernières années, nous avons appuyé plus de 50 organismes qui ont mobilisé des milliers de bénévoles de tous les coins du Canada, ce qui a permis d'éliminer plus de 4 millions de livres de déchets et un total impressionnant de 2 millions de mégots de cigarettes. Ensemble, nous faisons une différence partout dans ce beau pays. »

Cette année, nous avons reçu plus de deux fois plus de demandes de financement que ce que nous avons reçu en subventions. Heureusement, Finilaboucane Canada a généreusement accepté d'augmenter le financement que nous pouvons accorder en 2023. Cette année, la diversité des organismes qui reçoivent des subventions est étonnante.

« Nous avons hâte de voir l'impact de ces groupes dans leurs collectivités et partout au Canada », a ajouté madame McCullough. « Nous diffuserons ces histoires dans nos médias sociaux et nous encourageons tout le monde à suivre nos comptes Facebook et Instagram pour voir les retombées directes de ce programme. » Voici la liste complète des organismes bénéficiaires :

A Greener Future

BFU-Clean Up Barrie!

Calgary Ski Club

Club Quad Les Deux Phares

Club Quad de l'Outaouais

Première nation crie d'Enoch

Friends Of Humber Bay Park

Groupe Pro-Vert

Hamilton Conservation Foundation

Harvest House Atlantic

Humber River Pals

Iyiniwok Consultation Referral and Coordination Centre : Première nation Kapawe`no

Johnstown ATV Club

Keep Collingwood Clean

Nature Newfoundland and Labrador

Northwest Territories Flying Association

re:FILTER

RiverWatch Institute of Alberta

Siloam Mission

Sooke ATV Club

South Island Mountain Bike Society

St. Andrew Community Partnership

The Humanity Project for Social Solutions Inc.

Toronto Black Farmers And Food Growers Collective

Trout Unlimited Canada

Viking Recycling

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez thegreatoutdoorsfund.org/unsmoke-canada-cleanups/ ou finilaboucane.ca .

