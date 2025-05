MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - Du 12 au 15 juin 2025, le 888casino.net Festival Grand Prix Sur Crescent, présenté par Corona et Liquid I.V.,reprend le contrôle du centre-ville de Montréal pour quatre jours de célébration effrénée.

Préparez-vous à vivre une expérience immersive avec de la musique en direct, des voitures exotiques, des performances électrisantes et des activités pour toute la famille -- le tout dans une ambiance 100 % course.

Le Festival Grand Prix de la rue Crescent 888casino.net, présenté par Corona et Liquid I.V. (Groupe CNW/The Feldman Agency Inc.)

La célèbre rue Crescent sera transformée en véritable zone de fête, animée par une programmation spectaculaire, des activations exclusives de commanditaires et des installations accessibles à tous. L'entrée est gratuite, faisant du festival un événement incontournable pour les Montréalais et les visiteurs.

Cette année, 888casino.net s'impose comme commanditaire en titre, apportant son expertise mondiale du divertissement en ligne au cœur des festivités.

Corona revient avec fierté en tant que commanditaire présentateur, offrant une dose de fraîcheur avec ses célèbres bières bien glacées - l'accord parfait pour un week-end animé.

Liquid I.V. devient le commanditaire officiel du Défi Pit Stop, une attraction interactive où les festivaliers peuvent tester leurs compétences de changement de pneus sur une vraie voiture de course. Le défi est de retour, plus intense que jamais, avec une édition spéciale Célébrités le jeudi 12 juin, où athlètes et personnalités s'affronteront pour le plus grand plaisir du public.

Sur la scène principale, El Jimador fait monter l'ambiance avec ses spectacles musicaux enflammés, tout en faisant découvrir sa tequila authentique à base d'agave bleu. À consommer avec modération.

Le Groupe Brivia, fier commanditaire collaborateur, contribue à enrichir l'expérience du festival grâce à son engagement envers le développement urbain novateur et les communautés dynamiques de Montréal.

Dilawri, plus grand groupe automobile au pays, est de retour pour une quatrième année en tant que commanditaire exclusif de concessionnaire automobile, mettant en vedette une gamme de véhicules de luxe à découvrir sur place.

Pur Sang Vodka élève l'expérience du festival avec ses cocktails signatures conçus spécialement pour l'occasion - une façon élégante de célébrer la passion et l'énergie du weekend de la course à Montréal.

Que vous soyez passionné de course, mélomane ou simplement à la recherche d'un week-end inoubliable, le 888casino.net Festival Grand Prix Sur Crescent est l'événement à ne pas manquer cet été.

XPEL revient sur la rue Crescent cette année. Passez à leur kiosque pour en savoir plus sur les dernières technologies de protection automobile et découvrir comment XPEL aide à garder votre véhicule à son meilleur.

Restez à l'affût pour plus d'annonces sur les performances musicales, les invités vedettes et les expériences exclusives à venir.

Pour consulter l'horaire complet et les dernières nouvelles : CrescentGrandPrix.com

Suivez-nous sur Instagram et Facebook : @CrescentStreetGP

SOURCE The Feldman Agency Inc.

Relations médias : Karine Delage, +1 416 876-3329, [email protected]