MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie annonce le grand retour de l'événement les Arts s'invitent au Jardin. Suspendue pendant deux étés en raison de la pandémie, la programmation estivale des concerts intimes tant aimés du grand public nous revient cette année à 14 h, les six dimanches suivants : 26 juin, 3 juillet, 7 août, 14 août, 21 août et 28 août, sous la direction artistique de Monique Giroux. La programmation 2022 nous propose une riche variété d'artistes majoritairement auteurs-compositeurs-interprètes qui fouleront les planches de la scène extérieure du Jardin botanique, joliment nichée au cœur de la nature. Dans un amalgame de styles musicaux et de couleurs sonores, chaque artiste y apportera sa touche personnelle et intimiste. Un rendez-vous dominical dont plusieurs s'étaient ennuyés et que nous retrouverons avec bonheur dans l'environnement enchanteur du Jardin botanique.

S'imprégner de la nature avant ou après le spectacle

Le public est invité à prévoir une heure ou deux, avant ou après les concerts intimes, pour découvrir le magnifique spectacle des pivoines, des iris, des lis, des roses et des hémérocalles du Jardin. Une promenade qui vous mettra doucement dans l'ambiance ou qui prolongera le plaisir et l'émotion du concert.

DATE ARTISTE 26 juin Pierre Flynn Chanteur, claviériste et auteur-compositeur du défunt groupe Octobre, Pierre Flynn revient en artiste solo accompli à la poésie émerveillée. Pierre Flynn est un monument de la chanson qui demeure de toute évidence actuel. 3 juillet Kim Richardson Figure éminente du milieu musical au talent indéniable, Kim Richardson est une des plus belles voix du Québec. Qu'elle livre de grands classiques du blues, de la soul ou du rock, sa voix et son énergie communicative nous font frissonner. 7 août Lou-Adriane Cassidy Entre la chanson d'auteur et la lignée folk alternative actuelle, Lou-Adriane Cassidy se démarque par une démarche unique et une présence scénique assumée. Sa conscience aiguisée du texte et la richesse de sa voix distinguent la jeune auteure-compositrice-interprète. 14 août Antoine Gratton Auteur-compositeur-interprète à l'enthousiasme contagieux, Antoine Gratton sait faire de chacun de ses spectacles un événement musical unique. Sa recette : une musique funky-groovy américaine qui embrasse nos racines québécoises et des textes accrocheurs, dynamiques, parfois même humoristiques, qui nous racontent la vie. 21 août Bïa et Maracujá L'envoûtante Bïa s'entoure du groupe brésilien Maracujá avec qui la passion et la fougue de la chanteuse se marient tout naturellement pour un spectacle où le groove brésilien est à son meilleur. Après trois ans de tournée avec le Cirque du Soleil, le quatuor Maracujá prend racine à Montréal pour faire vivre le meilleur de la musique brésilienne avec une signature distincte. 28 août Scott-Pien Picard Auteur-compositeur-interprète innu de la communauté d'Uashat Mak Maliotenam sur la Côte-Nord, Scott-Pien Picard a été inspiré par les groupes Maten et Kashtin. Il compose en innu, sa langue maternelle et est actif sur la scène musicale autochtone partout au Québec. Muni de sa guitare, il nous présente un spectacle folk dynamique à la découverte de sa culture.

IMPORTANT

Les prestations sont gratuites à l'achat d'un billet d'entrée au Jardin botanique. Les chaises sont exceptionnellement permises sur le site. Les spectacles seront annulés en cas de conditions météorologiques extrêmes.

La réservation de billets en ligne est recommandée* : espacepourlavie.ca/billetterie

*Les détenteurs et détentrices du Passeport Espace pour la vie doivent aussi réserver leur billet gratuit.

