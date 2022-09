Le Grand Rendez-vous de la CNESST vous attend… en présentiel!

Québec, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est très heureuse d'inviter les employeurs ainsi que les travailleurs et travailleuses de tout le Québec à prendre part en grand nombre à son Grand Rendez-vous, qui se tiendra le 2 novembre prochain, au Palais des congrès de Montréal.

Cet événement incontournable, tant attendu des acteurs du monde du travail, fera un retour en force en présentiel. Au cours des deux dernières années, il avait fait place aux Grandes Rencontres CNESST, une série de conférences en formule virtuelle accessibles partout au Québec. Cette initiative avait été couronnée de succès avec plus de 17 000 inscriptions aux 30 conférences offertes lors des quatre éditions présentées, confirmant ainsi le désir des milieux de suivre les tendances en matière de travail.

Nouveauté

Jusqu'à ce jour, le Grand Rendez-vous de la CNESST était consacré presque exclusivement à la santé et la sécurité du travail. Cet automne marquera un tournant majeur : l'événement mettra désormais de l'avant les trois domaines d'intervention de la CNESST dans sa programmation, soit les normes du travail, l'équité salariale et la santé et la sécurité du travail.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui seront réunis pour l'occasion.

Partagez l'invitation avec vos collègues et votre personnel, ainsi qu'avec les membres de votre réseau pour sensibiliser le plus de gens possible à l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Au programme

Conférence d'ouverture gratuite sur la façon d'apprivoiser le stress et de briller sous pression, présentée par le Dr Georges, docteur en psychologie et spécialiste de la résilience et des solutions de leadership organisationnelles.

sur la façon d'apprivoiser le stress et de briller sous pression, présentée par le Dr Georges, docteur en psychologie et spécialiste de la résilience et des solutions de leadership organisationnelles. Colloque présentant 10 conférences offertes par des experts sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme la santé psychologique, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail , l'accueil de nouveaux travailleurs et la transition vers de nouvelles organisations du travail.

offertes par des experts sur des thématiques variées liées à des enjeux d'actualité, comme la santé psychologique, la , l'accueil de nouveaux travailleurs et la transition vers de nouvelles organisations du travail. Sal on d'exposition gratuit qui rassemble sous un même toit quelque 200 exposants offrant des solutions pour tout type d'entreprises et d'organisations, ainsi que des spécialistes de la CNESST présents pour répondre à vos questions.

qui rassemble sous un même toit offrant des solutions pour tout type d'entreprises et d'organisations, ainsi que des présents pour répondre à vos questions. Midi-conférence sur l'équité salariale accessible gratuitement pour tous.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Avec sa programmation unique et variée, le Grand Rendez-vous de la CNESST, son événement clé, en est le reflet et constitue LA référence en matière de travail.

Pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST 2022, visitez la page Web de l'événement.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook ( facebook.com/cnesst ), Twitter ( twitter.com/cnesst ) et LinkedIn ( linkedin.com/company/cnesst ).

