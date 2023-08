TERRITOIRE DU TRAITÉ 6, PRINCE ALBERT, SK, le 19 août 2023 /CNW/ - Plusieurs provinces et territoires au Canada traversent une saison des feux de forêt difficile, dont les impacts sont considérables. Face à ces feux de plus en plus fréquents et violents, le gouvernement du Canada s'applique à assurer la sécurité de la population tout en renforçant la capacité d'intervention du pays sur le long terme.

Aujourd'hui, dans le cadre d'une visite en Saskatchewan, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé une contribution de 524 780 $ au programme pilote de gardiens autochtones de surveillance des feux du Grand Conseil de Prince Albert.

La contribution provient du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de Ressources naturelles Canada, un projet pilote de formation sur deux ans mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote.

Son programme pilote permettra au Grand Conseil de Prince Albert de pouvoir mieux se préparer et réagir aux feux de forêt, de s'attaquer aux obstacles à l'emploi chez les Autochtones et de mieux comprendre les besoins et les exigences des communautés de la Saskatchewan frappées par les feux de forêt.

Au total, 320 praticiens en matière de feux de végétation participeront à une formation sur les connaissances écologiques traditionnelles donnée par des Aînés conseillers, et formeront 125 gardiens autochtones de surveillance des feux dans le cadre de camps de lutte contre les incendies et de programmes de garde-feux. Grâce à ce projet, 445 participants recevront de la formation, ce qui accroîtra le nombre de personnes formées auxquelles les provinces, les territoires et les communautés autochtones peuvent faire appel en cas de feux de forêt.

Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue la protection de la population et des moyens de subsistance. Le Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires pour détecter et combattre les feux de forêt, et assurer la sécurité des collectivités durant cette saison dévastatrice.

Citations

« Le Canada est résolu à protéger les collectivités contre les feux de forêt. Le programme pilote de gardiens autochtones de surveillance des feux du Grand Conseil de Prince Albert accroîtra les capacités de préparation et d'intervention en cas de feux de forêt par le biais de formations et de connaissances écologiques traditionnelles. Il s'agit de fournir aux personnes les compétences nécessaires pour détecter et combattre les feux de forêt dans leur communauté. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Notre programme pilote de gardiens autochtones de surveillance des feux reconnaît les vastes connaissances des communautés autochtones du nord de la Saskatchewan en matière de préparation, d'intervention et de gestion liées aux incendies. Ce programme renforce la résilience des communautés face aux incendies en soutenant la tenue de camps de formation sur le terrain dirigés par des Autochtones. Il favorise également le dialogue intergénérationnel et l'échange de connaissances en réunissant des Aînés et des jeunes avec des experts en incendie formés aux méthodes traditionnelles ainsi qu'aux techniques modernes. De plus, le programme ouvre la voie à l'élaboration d'une initiative sur les gardiens de surveillance des feux pour orienter la recherche sur les feux de forêt au profit de nos collectivités. Dans l'ensemble, ce projet pilote fait valoir le rôle indispensable que jouent les membres des Premières Nations dans la protection de leurs communautés, de leurs terres ancestrales et de leurs droits inhérents et issus de traités, particulièrement en ce qui a trait à la lutte contre les changements climatiques. »

Grand chef Brian Hardlotte

Grand Conseil de Prince Albert

Quelques faits

Parcs Canada, le Grand Conseil de Prince Albert et la Forêt modèle de Prince Albert ont également contribué au programme pilote de gardiens autochtones de surveillance des feux à hauteur de :

et la Forêt modèle de ont également contribué au programme pilote de gardiens autochtones de surveillance des feux à hauteur de : 57 878 $ pour Parcs Canada



30 000 $ pour le Grand Conseil de Prince Albert



57 878 $ pour la Forêt modèle de Prince Albert

