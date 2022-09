LE GRAND CONCOURS PORTES OUVERTES MRH - SEPT24 CHERCHE LE MEILLEUR OU LA MEILLEURE STAGIAIRE AU CANADA

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Seule agence à offrir un stage spécialisé en marketing RH, sept24 lance ses PORTES OUVERTES MRH, un concours unique en son genre pour trouver le meilleur ou la meilleure stagiaire au pays. Avec cette compétition pancanadienne, les pros de sept24 accueillent la relève à bras ouverts, lui proposant un stage rémunéré au cœur d'une entreprise humblement_ambitieuse qui a fait ses preuves dans le domaine.

Apprendre avec une créatrice de tendances RH

Concours Portes Ouvertes (Groupe CNW/sept24 Communications Marketing)

Commencer sa carrière avec une formation sept24, c'est s'ouvrir la porte à un avenir prometteur en marketing RH. En effet, pour toucher aux connaissances les plus actuelles et les plus éclatées du milieu, quoi de mieux qu'un stage au sein de l'agence numéro un au Canada.

Aucune ne se spécialise en marketing RH comme sept24. Il n'existe donc aucune expérience équivalente pour la relève. C'est simple : PORTES OUVERTES MRH est la seule formation où un ou une jeune peut plonger aussi profondément dans l'univers des marques employeur, des campagnes de recrutement et plus encore.

Les jeunes, le cœur de l'agence

Chez sept24, on parle souvent de l'importance de la relève, qui fait partie de l'ADN de l'agence depuis ses débuts. Et toute l'équipe s'entend pour dire qu'un stage doit offrir de l'espace pour s'épanouir, pour communiquer ses idées, pour créer. Épaulée par ses collègues sept24, la personne sélectionnée sera dans le feu de l'action, pas en mode observation.

En réalité, la proximité avec la jeunesse nourrit toute la démarche de sept24. Ainsi, chaque candidature au concours est une invitation aux portes ouvertes virtuelles du 19 octobre 2022. Souhaitant plus qu'un beau CV, l'équipe rencontrera chaque jeune pour jaser de l'agence, répondre à ses questions et l'amener à réfléchir dans le cadre d'un mandat fictif. Connaître l'humain derrière le ou la stagiaire est une priorité.

PORTES OUVERTE MRH, c'est l'occasion pour une agence au sommet de son industrie de donner à la relève, de lui transmettre son expertise, mais surtout, d'apprendre à ses côtés. Et l'équipe est plus ouverte que jamais à se lancer dans l'aventure.

sept24 cherche des talents qui terminent le cégep ou l'université dans l'un des domaines suivants : communication, marketing, administration, ressources humaines, design graphique ou arts. La date limite pour soumettre une candidature est le 14 octobre 2022, et le stage est prévu pour janvier 2023 en présentiel ou à distance.

À propos de sept24

sept24 est l'agence no 1 en marketing RH au Canada. Avec ses 18 ans d'expérience, ses 3 bureaux et ses 60 employés et employées, elle déplace de l'air! Sa mission? Changer le monde du travail en s'attaquant au statu quo et en demeurant utopiquement_réaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Spécialisée en marque employeur, elle ne passe pas non plus inaperçue lorsqu'il est question de marketing jeunesse et de communication marketing.

Liens

Offres de stage détaillées et FAQ : https://sept24.com/fr/carrieres-marketing-rh/

Site web de sept24 : https://sept24.com/fr/

SOURCE sept24 Communications Marketing

Renseignements: Myriam Dumont, Directrice marketing, [email protected]