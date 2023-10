Le gouvernement veut traiter les professionnelles en soins comme des pions interchangeables

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - Vers 17 h, plusieurs centaines d'infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques ont manifesté devant et autour de l'Assemblée nationale pour protester contre les offres dérisoires qui sont faites par le gouvernement de François Legault à la table de négociation.

« On dirait que le gouvernement ne comprend pas qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau de la santé. Ce qu'on vit c'est un exode, un sauve-qui-peut causé par les conditions de travail, et particulièrement par la surcharge de travail. Les professionnelles en soins en ont assez qu'on leur pousse constamment dans le dos pour aller plus vite », explique Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

Le gouvernement propose de dégrader encore plus les conditions

Lors des dernières séances de négociation, la partie patronale a affirmé vouloir dorénavant enlever toute forme de stabilité aux professionnelles en soins.

« Ce que le gouvernement veut faire, c'est prendre, par exemple, une infirmière qui travaille dans un CLSC depuis 15 ans et l'envoyer boucher un trou le lendemain en chirurgie. Ce que le gouvernement veut faire, c'est dégrader encore plus nos conditions de travail en nous traitant comme des pions, comme des bras, qui n'ont ni cœur, ni vie personnelle, ni jugement clinique. Tout ce que ça va faire, c'est pousser encore plus de professionnelles vers la porte de sortie », affirme Jérôme Rousseau, vice-président et coresponsable de la négociation.

Lors d'un sondage publié récemment, 42 % des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques sondées affirmaient avoir le désir de quitter la profession [www.fiqsante.qc.ca/dossiers/non-faits/]. La raison principale citée pour ce désir de quitter est la charge de travail déraisonnable qu'on leur impose chaque jour.

Des augmentations comparables à celle des députés

La FIQ demande également des augmentations de salaire comparables à celle obtenue récemment par les députés de l'Assemblée nationale.

« Si les députés méritent 30 % d'augmentation, sûrement que les expertes dévouées qui nous ont permis de traverser la pire pandémie en un siècle, en tenant le réseau à bout de bras au péril de leur santé mentale et physique, ne méritent pas moins. Si on est capable de mettre sept milliards de dollars pour fabriquer des batteries, on est capable d'en mettre autant en guise de reconnaissance pour les professionnelles en soins qui sauvent des vies chaque jour », ajoute Nathalie Levesque, vice-présidente et coresponsable de la négociation.

La seule vraie solution : les ratios professionnelles en soins/patient-e-s

Les représentantes de la FIQ jugent que la seule et unique vraie solution pour remédier aux maux du réseau de la santé est d'avoir une réelle vision et de légiférer sur des ratios professionnelles en soins/patient-e-s pour rendre à nouveau le milieu attirant pour y être embauchée et y demeurer.

« L'Australie l'a fait, la Californie l'a fait, la Colombie-Britannique et l'Oregon ont de la vision et sont en train de le faire. C'est la seule façon de mettre un terme au cercle vicieux dans lequel on s'enfonce depuis des décennies. Si on poursuit sur la trajectoire actuelle, on s'en va droit vers un naufrage », conclut Julie Bouchard.

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

