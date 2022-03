Le gouvernement soutient la vision de l'ÉTS pour faire face à la rareté de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le budget 2022-2023 du gouvernement mise encore une fois sur l'éducation et l'enseignement supérieur. Les sommes déployées et la hausse significative accordée à l'enseignement supérieur démontrent l'importance de la diplomation pour pallier les enjeux prioritaires de la rareté de la main-d'œuvre pour les entreprises et organisations.

Un budget qui mise sur la réussite

Avec des investissements de 1,2 G$ d'ici cinq ans et une croissance des dépenses qui atteindra 13,1 % en 2022-2023, il n'y a aucun doute que la réussite des étudiants et des étudiantes du Québec est une priorité pour le gouvernement. Par ailleurs, un plus grand accès aux études, l'endettement et la santé mentale des étudiants et des étudiantes sont des préoccupations du gouvernement et des établissements universitaires. Les sommes investies dans le dernier exercice budgétaire nous aideront à surmonter ces défis et à assurer la plus grande diplomation possible.

« Le budget 2022-2023 s'inscrit dans la poursuite d'une vision cohérente et renouvelée quant à l'importance qu'accorde le gouvernement à l'enseignement supérieur. Cet investissement dans les talents québécois est aligné sur la mission et les valeurs de l'ÉTS, qui salue l'effort fait pour soutenir notre richesse et tout le potentiel de notre communauté étudiante. », a déclaré François Gagnon, directeur général de l'ÉTS.

Le Dow : une priorité du gouvernement

Toujours inscrit dans les prévisions du Plan québécois des infrastructures (PQI), le projet d'infrastructure du complexe Dow est à l'étude parmi un groupe restreint de projets universitaires qui cheminent dans les priorités du PQI.

À propos de l'ÉTS

L'École de technologie supérieure est l'une des 10 constituantes de l'Université du Québec. Elle forme des ingénieurs et des chercheurs reconnus pour leur approche pratique et innovatrice, le développement de nouvelles technologies et leur aptitude à transférer leurs connaissances en entreprise. Près de 1 ingénieur sur 4 au Québec obtient son diplôme de l'ÉTS, qui compte 11 000 étudiants, dont 2 650 aux cycles supérieurs. Spécialisée dans la formation appliquée et la recherche en génie, elle entretient un partenariat unique avec le milieu des affaires et l'industrie. Pour en savoir plus, visitez : etsmtl.ca.

SOURCE École de technologie supérieure

