WHITEHORSE, YT, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Comme le Nord canadien continue de subir les impacts des changements climatiques, de nombreuses communautés autochtones considèrent que, pour bâtir un avenir résilient, il faut pouvoir compter sur des sources fiables d'énergie propre. Le gouvernement du Canada investit donc dans des projets d'énergie propre dans tous les territoires pour nous permettre de travailler ensemble à remplir l'engagement suivant du Canada : mettre fin à la dépendance au diesel des communautés autochtones d'ici 2030, et ce, tout en priorisant la réconciliation, l'autodétermination et les projets communautaires d'énergie propre.

Larry Bagnell, député du Yukon, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, un investissement de 5,4 millions de dollars dans cinq projets communautaires d'énergie propre au Yukon. Ce financement non seulement soutiendra les communautés dans leurs efforts pour bâtir un avenir plus vert et pour réduire leur dépendance au diesel, mais créera aussi des emplois.

Les fonds seront versés comme suit :

un montant de 2,1 millions de dollars à la Première Nation de Carcross / Tagish pour installer un système de chauffage collectif à la biomasse qui remplacera les systèmes actuels de chauffage à l'électricité et aux combustibles fossiles dans 5 bâtiments communautaires;

/ pour installer un système de chauffage collectif à la biomasse qui remplacera les systèmes actuels de chauffage à l'électricité et aux combustibles fossiles dans 5 bâtiments communautaires; un montant de 1,6 million de dollars à la Yukon Conservation Society pour évaluer la faisabilité technique - et l'acceptabilité pour les clients - des appareils de chauffage avec stockage thermique de l'électricité qui sont contrôlés par les services publics et peuvent fournir une capacité électrique suffisante;

un montant de 800 000 $ au Conseil de Teslin Tlingit pour construire un système de chauffage collectif à la biomasse pour 8 nouveaux duplex comptant 16 unités de logement afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les coûts d'énergie pour la communauté;

un montant de 574 000 $ au gouvernement du Yukon pour collaborer avec les Premières Nations du Yukon afin d'évaluer et de combler les lacunes qui retardent la mise en œuvre de projets énergétiques dans les communautés;

pour collaborer avec les Premières Nations du afin d'évaluer et de combler les lacunes qui retardent la mise en œuvre de projets énergétiques dans les communautés; un montant de 345 900 $ à la Première Nation de Kluane pour élaborer un plan de gestion des ressources forestières ciblant les terres de la Première Nation visées par le règlement afin de répondre aux besoins locaux de chauffage à la biomasse aujourd'hui et dans l'avenir.

Les fonds pour ces projets proviennent du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées. Le programme de 220 millions de dollars sur 6 ans vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les collectivités rurales et éloignées en déployant et démontrant des technologies d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources locales. Ce programme fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada - un investissement de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de transport ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le gouvernement soutient des projets énergétiques novateurs qui réduisent notre empreinte carbone, créent des collectivités plus saines et ouvrent des possibilités de développement économique. Cet engagement sera plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre reprise pour l'après-COVID-19.

Citations

« Ces communautés combattent les changements climatiques en prenant en main leur avenir énergétique et en devenant des chefs de file de l'économie fondée sur l'énergie propre. »



L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, nous avons absolument besoin de l'énergie propre. Notre gouvernement continue de travailler avec les communautés autochtones pour mettre graduellement fin à leur dépendance au diesel et pour investir dans des projets pilotés par la communauté dans des localités rurales et éloignées. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

« Grâce aux fonds du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées du gouvernement du Canada, le gouvernement du Yukon a lancé un projet de trois ans pour mieux aider les Premières Nations du Yukon dans la réalisation de projets énergétiques locaux. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec les Premières Nations du Yukon alors que nous sommes en pleine transition vers un approvisionnement énergétique sobre en carbone qui répond aux besoins grandissants de notre territoire et favorise la croissance économique et la prospérité du Yukon sur la durée. »

L'honorable Ranj Pillai

Ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

« La Yukon Conservation Society remercie RNCan pour son soutien au projet yukonais de démonstration du stockage thermique de l'électricité en cette période si cruciale pour l'avancement des projets d'énergie verte au Yukon. Sans ce financement, nous n'aurions pas pu montrer le potentiel de cette technologie et ainsi aider notre territoire dans sa quête d'un avenir plus vert. Ce projet représente un grand pas en avant dans la démarche que poursuit depuis plus de 50 ans la Yukon Conservation Society : assurer l'autonomie énergétique du territoire et son passage à l'énergie renouvelable. »

Coral Voss

Directrice générale, Yukon Conversation Society

« Les technologies à base de biomasse ouvrent des possibilités économiques pour le Conseil et ses citoyens tout en réduisant les risques de feux de forêt à proximité de Teslin et de son territoire ancestral. L'objectif ultime de la stratégie énergétique communautaire de Teslin est de donner à la communauté tous les moyens possibles pour être autonome sur le plan énergétique. »

Chef Richard Sidney

Conseil de Teslin Tlingit

« Grâce à son projet de plan de gestion des ressources forestières, la Première Nation de Kluane est mieux à même encore d'exercer son autonomie gouvernementale de façon planifiée et mesurée. En plus de renforcer la résilience de la communauté en permettant la découverte de ressources locales pour le chauffage à la biomasse, ce projet a doté les membres de notre communauté de précieuses compétences dans le secteur forestier qui généreront de nombreux avantages dans l'avenir. La Première Nation de Kluane tient à remercier Ressources naturelles Canada pour son soutien dans ce projet. »

Chef Bob Dickson

Première Nation de Kluane

« L'environnement est une dimension essentielle de notre mode de vie, et nous voulons continuer de trouver des façons de produire de l'énergie propre. Ce système de chauffage à la biomasse apportera une importante amélioration aux infrastructures de notre communauté. La Première Nation de Carcross/Tagish est fière de poursuivre avec le gouvernement du Canada cette quête commune d'un avenir viable. »

Chef Lynda Dickson

Première Nation de Carcross/Tagish

Liens pertinents

