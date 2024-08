OTTAWA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a transféré plus de 447 millions de dollars à l'Ontario dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025. Cette somme aidera les collectivités de la province à investir dans leurs priorités en matière d'infrastructures locales.

Il s'agit du premier des deux versements que recevra l'Ontario pour l'exercice financier en cours. Le prochain paiement devrait être effectué avant la fin de l'exercice.

Ce versement est le premier transfert effectué dans le cadre de l'entente récemment renouvelée par le Canada et la province au titre du FDCC. Cette entente couvre la période 2024-2034 et, en vertu de celle-ci, l'Ontario recevra plus de 4,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 895 millions de dollars qu'il recevra au cours du présent exercice.

Le FDCC fournit aux collectivités un financement souple et prévisible dans le cadre de 19 catégories de projets, dont les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, le transport en commun et les systèmes énergétiques communautaires. Le FDCC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures nécessaires aux futurs projets de logement.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures sont essentiels pour bâtir des collectivités plus abordables, plus inclusives et plus fortes pour tous les Canadiens. Grâce à ce versement effectué dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, les collectivités de l'Ontario pourront investir dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins de leurs résidents aujourd'hui et qui permettront d'accroître l'offre de logements à l'avenir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Ontario continuera à travailler avec tous ses partenaires pour faire face à la croissance sans précédent qu'a connue la province et pour aider les municipalités à relever les défis locaux uniques auxquels elles sont toutes confrontées. Il faut que tous les ordres de gouvernement s'attaquent à la crise de l'offre de logements et contribuent à bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Paul Calandra, ministre des Affaires municipales et du Logement



« Grâce à l'entente renégociée au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, les municipalités de l'Ontario continueront à recevoir un financement fiable, stable et permanent qu'elles pourront investir dans des projets prioritaires qui soutiennent la croissance et la vitalité de leurs collectivités », a déclaré Colin Best, président de l'AMO. « L'AMO est fière d'administrer le Fonds en Ontario au nom du gouvernement fédéral et de verser des fonds d'infrastructure indispensables aux administrations municipales qui en tirent des avantages directs à l'échelle locale. »

Colin Best, président, Association des municipalités de l'Ontario

« Ce financement aide la Ville de Toronto à construire les infrastructures essentielles dont elle a besoin et lui permet de construire plus de logements et de meilleurs quartiers pour les résidents. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre partenariat avec le gouvernement du Canada, tandis que nous bâtissons des collectivités plus fortes, ici à Toronto. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

(FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. Le gouvernement fédéral a transféré 358 355 127,50 $ à l'Association des municipalités de l' Ontario , 88 296 371,50 $ à la Ville de Toronto et 1 088 649,50 $ au gouvernement de l' Ontario pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025.

, 88 296 371,50 $ à la Ville de et 1 088 649,50 $ au gouvernement de l' pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025. L' Ontario recevra plus de 4,7 milliards de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 895 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025.

recevra plus de 4,7 milliards de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 895 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025. Après les cinq premières années, les niveaux de financement seront réévalués en fonction des données du recensement de 2026.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 24,2 milliards de dollars partout au Canada dans le cadre du FDCC, dont 9 milliards de dollars dans les collectivités de l' Ontario .

a investi 24,2 milliards de dollars partout au dans le cadre du FDCC, dont 9 milliards de dollars dans les collectivités de l' . Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

