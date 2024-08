CHARLOTTETOWN, PE, le 19 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a transféré 9 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025. Cette somme aidera les collectivités de la province à investir dans leurs priorités en matière d'infrastructures locales.

Il s'agit du premier des deux versements que recevra l'Île-du-Prince-Édouard pour l'exercice financier en cours. Le prochain paiement devrait être effectué avant la fin de l'exercice.

Ce versement est le premier transfert effectué dans le cadre de l'entente récemment renouvelée par le Canada et la province au titre du FDCC. Cette entente couvre la période 2024-2034 et, en vertu de celle-ci, l'Île-du-Prince-Édouard recevra plus de 94,5 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 18 millions de dollars qu'elle recevra au cours du présent exercice.

Le FDCC fournit aux collectivités un financement souple et prévisible dans le cadre de 19 catégories de projets, dont les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, le transport en commun et les systèmes énergétiques communautaires. Le FDCC aide les collectivités à mettre en place les infrastructures nécessaires aux futurs projets de logement.

Citations

« Qu'il s'agisse de routes, de ponts ou de réseaux de transport en commun, les infrastructures ont une importance cruciale dans notre quotidien. Cette somme de 9 millions de dollars que le gouvernement fédéral a versée au gouvernement provincial dans le cadre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada nous aidera à répondre aux besoins locaux et aux priorités des collectivités de l'Île. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et député de Cardigan, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La province de l'Île-du-Prince-Édouard est déterminée à aider ses collectivités à construire de nouveaux logements et à se doter des infrastructures nécessaires pour devenir des collectivités saines et dynamiques. Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada nous aide à faire ce travail, et nous sommes heureux de voir à quel point ces projets d'infrastructure menés par les collectivités soutiendront les fondations de nos quartiers, notre économie locale et la qualité de vie des résidents. »

L'honorable Rob Lantz, ministre du Logement, des Terres et des Communautés

Faits en bref

Le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

(FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. Le gouvernement fédéral a transféré 9 millions de dollars au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour le premier paiement de l'exercice 2024-2025.

L'Île-du-Prince-Édouard recevra plus de 94,5 millions de dollars au titre du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 18 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 24,2 milliards de dollars partout au Canada dans le cadre du FDCC, dont 181,7 millions de dollars dans les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard.

a investi 24,2 milliards de dollars partout au dans le cadre du FDCC, dont 181,7 millions de dollars dans les collectivités de l'Île-du-Prince-Édouard. Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

Liens connexes

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard

