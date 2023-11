TORONTO, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 28 millions de dollars pour aider à créer 68 logements abordables à Toronto.

Logo du Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

L'ensemble, situé au 4201-4203 , chemin Kingston, offrira de nouveaux logements abordables d'une et de deux chambres, ainsi que des aires d'agrément pour les locataires. L'ensemble sera détenu et dirigé par Gabriel Dumont Non-Profit Homes, un fournisseur de logements autochtones. Ces logements seront destinés aux Autochtones en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver. Cet ensemble dépassera de 20 % les exigences locales en matière d'accessibilité.

La construction de l'ensemble sera achevée d'ici l'automne 2024.

Voici les détails de son financement :

28,1 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL);

dans le cadre du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL); 60 000 $ de plus en financement initial du gouvernement du Canada ;

; 6,29 millions de dollars en financement et en incitatifs financiers de la Ville de Toronto .

Cet ensemble peut être construit grâce à l'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement fédéral dans l'ICRL. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes les plus vulnérables du pays. Cet investissement devrait permettre de créer au moins 5 200 autres logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement, partout au pays. De plus, près de 50 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Citations :

« Le gouvernement fédéral redoublera toujours d'efforts pour s'assurer que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et stable. Grâce à des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements et à la collaboration de tous les ordres de gouvernement, nous offrons rapidement de nouvelles habitations abordables aux personnes qui en ont le plus besoin, partout au pays. » L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada s'emploie à aider les gens qui en ont besoin. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans l'Initiative pour la création rapide de logements ici, à Toronto. Ces nouveaux logements sont plus qu'un simple toit, sûr et abordable, sous lequel on habite. Pour les occupants, ils deviendront un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure à Toronto. » L'honorable John McKay, député fédéral de Scarborough-Guildwood

« Tout le monde a besoin d'un chez-soi sûr. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui pour la construction de 68 logements à loyer proportionné au revenu, dirigés par notre précieux partenaire, Gabriel Dumont Non-Profit Homes, est un autre exemple des types d'investissements et de partenariats nécessaires pour répondre à la crise du logement et de l'itinérance à Toronto. Les nouveaux logements situés ici, sur Kingston Road, feront une différence essentielle dans la vie de nombreux résidents autochtones, et je suis ravie de voir le gouvernement du Canada soutenir cette occasion de créer plus de logements pour les Autochtones, par les Autochtones. » - Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Je suis reconnaissant envers le gouvernement du Canada pour son important investissement de 28,1 millions de dollars dans les logements modulaires dirigés par des Autochtones. Cette initiative permettra d'offrir des logements sûrs et dignes aux Autochtones de notre ville. J'ai hâte de collaborer avec nos partenaires à la réalisation de cet ensemble et améliorer la vie des résidents de Toronto. » - Gord Perks, conseiller (Parkdale-High Park), président du comité de planification et du logement

« Ce nouveau financement de l'Initiative pour la création rapide de logements dirigé par des Autochtones aura une incidence importante sur la vie de nombreux résidents de Scarborough et nous permettra de rester une collectivité diversifiée et accueillante. Je demeure reconnaissant au gouvernement du Canada pour cet investissement qui permettra de renforcer rapidement l'offre de logements abordables à Toronto. » - Paul Ainslie, conseiller (Scarborough-Guildwood)

« Aaniin, cette initiative de logement est essentielle pour suivre l'évolution des besoins des Autochtones en milieu urbain pour prospérer dans la ville de Toronto. Nous devons répondre à l'évolution des besoins de notre communauté autochtone. L'une de nos résidentes de longue date et membre du conseil d'administration a témoigné : "À l'approche de l'avenir, nous devons savoir d'où nous venons." Les efforts visant à réduire le sans-abrisme des Autochtones naissent ici, dans cette communauté, aujourd'hui. » - Crystal Samms, présidente du conseil d'administration, Gabriel Dumont Non-Profit Homes

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Lancée en 2020, l' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l' ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l' ICRL .

. L'Initiative pour la création rapide de logements utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la Stratégie nationale sur le logement : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

Liens connexes :

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]