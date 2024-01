PORT COLBORNE, ON, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un montant de plus de 9 millions de dollars pour aider à construire 41 logements abordables à Port Colborne.

L'annonce a été faite par Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre et secrétaire parlementaire du ministre des Transports, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par Jim Bradley, président du Conseil régional de Niagara, et Bill Steele, maire de Port Colborne.

Situé au 9, rue Chestnut, ce nouvel immeuble d'appartements de cinq étages comptera 41 logements abordables pour les personnes âgées à faible revenu et les ménages monoparentaux dirigés par une femme dans le sud de Niagara. Les résidents seront sélectionnés à partir de la liste d'attente centralisée de la région de Niagara. Le principe directeur de ce projet est la création d'un immeuble d'appartements sûr, accueillant, durable et écoénergétique.

Le projet devrait être achevé d'ici l'automne 2024.

Voici les détails de son financement :

9,1 millions de dollars du volet des villes de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement fédéral;

une contribution de 1,75 million de dollars et une exemption de droits d'aménagement régionaux de 543 339 $ de la municipalité régionale de Niagara;

480 000 $ en dons de terrains et 87 125 $ en exonération de droits d'aménagement municipaux et de droits d'urbanisme de la Ville de Port Colborne ;

; 3,8 millions de dollars en financement et en contribution en capital de Port Cares.

Le gouvernement fédéral a investi un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars dans l'ICRL pour soutenir les personnes les plus vulnérables au Canada. L'enveloppe budgétaire totale du programme est donc portée à 4 milliards de dollars. Ces fonds devraient permettre de créer au moins 4 500 autres logements abordables pour les personnes dans le besoin partout au pays. De plus, 25 % des investissements seront consacrés à des ensembles d'habitation destinés aux femmes.

Citations :

« Les logements sûrs et abordables sont essentiels. Ils aident à bâtir une collectivité et améliorent les résultats en matière d'économie, d'éducation et de santé. Aujourd'hui, on a annoncé un investissement de plus de 9 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements à Port Colborne. C'est un pas de plus vers la création de logements plus équitables et abordables pour les personnes vulnérables de notre collectivité. » - Vance Badawey, député fédéral de Niagara-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'importance stratégique qu'accorde la région de Niagara à l'accroissement du nombre de logements abordables et atteignables dans nos collectivités. Cette initiative montre le pouvoir de la collaboration entre le gouvernement, Port Cares et de nombreux généreux donateurs. Ensemble, dans le cadre d'un calendrier ambitieux, nous réalisons des progrès, nous attaquons à la crise du logement directement et obtenons des résultats pour les résidents de Niagara. » - Jim Bradley, président du Conseil régional de Niagara

« Le conseil municipal de Port Colborne est déterminé à faire sa part pour accroître les options de logement dans la collectivité, car nous comprenons l'importance d'avoir un chez-soi abordable et sûr. En plus de soutenir la construction d'un immeuble, cet investissement aidera à jeter des ponts vers une meilleure qualité de vie pour nos résidents. Le logement abordable est la pierre angulaire d'une collectivité dynamique et contribue à la stabilité économique ainsi qu'au bien-être global. Au nom du conseil municipal, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à concrétiser cette vision. » - William Steele, maire de Port Colborne

« Depuis 1986, Port Cares améliore la qualité de vie des personnes et des familles vulnérables grâce à ses services globaux, dont l'aide alimentaire pour les personnes vivant dans la pauvreté et le soutien aux familles, les services de développement de l'enfant, les services d'emploi et de formation ainsi que les services de sensibilisation et de prévention à l'égard de l'itinérance dans les logements de transition. Port Cares prend une mesure audacieuse pour créer des logements abordables et veiller à ce qu'un plus grand nombre de familles et d'aînés vulnérables aient accès à des logements sûrs et fiables, ce qui est essentiel pour sortir les ménages de la pauvreté. Notre ensemble de logements abordables et un avenir meilleur pour les résidents ont été rendus possibles grâce à l'investissement du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements, aux contributions de la région de Niagara et de la Ville de Port Colborne, ainsi qu'aux dons de bienfaisance de nos donateurs et sympathisants. » - Christine Clark Lafleur, première dirigeante de Port Cares

Faits en bref :

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 30 septembre 2023, le gouvernement fédéral avait engagé plus de 38,89 milliards de dollars pour soutenir la construction de plus de 151 803 logements et la réparation de plus de 241 133 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

L'ICRL fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en logements abordables permanents. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL sera divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Lancée en 2020, l'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

L'investissement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars du gouvernement du Canada dans l'ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour aider à offrir des logements aux personnes dans le besoin.

dans l'ICRL porte l'enveloppe budgétaire totale du programme à 4 milliards de dollars pour aider à offrir des logements aux personnes dans le besoin. Avec sa troisième phase, lancée en 2022, l' ICRL a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones.

a encore une fois dépassé les cibles. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien des trois phases de l' ICRL .

. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

