REGINA, SK, le 9 févr. 2024 /CNW/ - À la suite d'un investissement conjoint de 52,2 millions de dollars des gouvernements fédéral et municipal, la Ville de Regina se dote d'un réseau de transport en commun plus écologique, avec 20 autobus à zéro émission et les infrastructures de recharge connexes.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et la mairesse Sandra Masters, ce projet facilitera les déplacements des résidents, tout en contribuant à assainir l'environnement de la collectivité et à atteindre les objectifs de la Ville en matière d'émissions de gaz à effet de serre nettes zéro.

Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et à la création de collectivités plus inclusives, où chacun profitera d'un accès égal aux services publics et aux possibilités d'emploi.

Les 20 nouveaux autobus de 44 pieds à batterie électrique remplaceront, au cours des trois prochaines années, les autobus à moteur diesel actuels du parc de véhicules de transport en commun de la Ville. Le projet permettra également d'achever la modernisation du centre d'exploitation des transports en commun et de l'installation d'entretien des véhicules de transport en commun, afin de faciliter la répartition des autobus et des chauffeurs sur les itinéraires désignés. Cet investissement soutiendra la transition de la Ville vers des infrastructures de transport en commun à zéro émission et contribuera aux objectifs du Canada en matière d'émissions nettes zéro.

Citations

« Je suis fier que nous puissions soutenir ce projet qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en aidant les habitants de Regina à se déplacer de manière pratique, abordable et confortable. Nous continuerons de soutenir les services de transport en commun qui améliorent la qualité de vie des Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La durabilité est essentielle au bien-être environnemental et économique futur de notre ville. Nous remercions le gouvernement fédéral pour son investissement et son soutien dans le cadre de la transition de la Ville de Regina vers un réseau de transport en commun électrique. Pour devenir une collectivité à consommation nette zéro d'ici 2050, nous devons modifier nos pratiques dans de nombreux domaines, et ces 20 autobus électriques réduiront nos émissions de gaz à effet de serre de 9,21 %, tout en diminuant les dépenses de fonctionnement à long terme. »

Sandra Masters, mairesse de Regina

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 26 106 500 $ dans ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la Ville de Regina fournit une contribution de 26 106 500 $.

fournit une contribution de 26 106 500 $. Dans le cadre du FTCZE, on accepte les demandes de financement aux termes des deux volets de financement : Planification et Immobilisations. Les demandeurs admissibles peuvent présenter une demande de financement pour aider à couvrir les coûts de planification et d'immobilisations liés à l'électrification des réseaux de transport scolaire et de transport en commun, ce qui comprend l'achat d'autobus à zéro émission et d'infrastructures connexes.

Le FTCZE aide les collectivités à passer à des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs du Canada en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne.

en matière de carboneutralité. En électrifiant leur parc d'autobus, les collectivités œuvrent en faveur d'un environnement plus propre pour nos enfants, tout en créant des emplois et en soutenant l'industrie manufacturière canadienne. Ce fonds est étroitement coordonné avec l'initiative des autobus sans émission de la Banque de l'infrastructure du Canada , dans le cadre de laquelle la BIC a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir la présence d'autobus à zéro émission additionnels sur la route.

, dans le cadre de laquelle la a engagé plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir la présence d'autobus à zéro émission additionnels sur la route. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants.

PrairiesCan a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie durable et prospère à consommation nette zéro.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://www.infrastructure.gc.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Banque de l'infrastructure du Canada - Initiative pour les autobus à zéro émission

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/transport-en-commun/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html

Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies

https://laws.justice.gc.ca/fra/lois/b-9.88/page-1.html

Développement d'une économie verte dans les prairies

https://www.canada.ca/fr/developpement-economique-prairies/programmes/economie-verte-prairies.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications,Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias : Ville de Regina, 306-777-7486, [email protected]