KELOWNA, BC, le 29 juin 2023 /CNW/ - En plus de contribuer à maintenir la qualité de l'air et à faire économiser de l'argent aux gens qui les conduisent, les véhicules électriques (VE) représentent une excellente occasion pour les travailleurs et l'économie du Canada, car ils sont construits et alimentés en énergie ici, au pays.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de fonds à HTEC pour l'installation d'une station de ravitaillement en hydrogène à un dépanneur 7-Eleven/Esso près d'une sortie de la Transcanadienne, à Kelowna, en Colombie-Britannique.

Par l'installation d'une infrastructure de ravitaillement en hydrogène, HTEC montre la voie à suivre en offrant aux conducteurs plus d'options pour faciliter la décarbonation du secteur des transports. L'adoption de l'hydrogène comme carburant est une importante possibilité à saisir d'entrée de jeu selon la Stratégie canadienne pour l'hydrogène.

Chaque année, de plus en plus de Canadiens choisissent d'opter pour un VZE, notamment grâce à une plus grande disponibilité des modèles et à une meilleure autonomie de conduite. Nous encourageons les Canadiens à faire l'essai d'un VZE et à se renseigner sur les incitatifs à l'achat ou à la location pour la population et les entreprises canadiennes. Ces incitatifs les aideront à choisir des VZE et à économiser sur le carburant. Ensemble, nous pouvons chaque jour continuer à faire des choix plus écologiques pour protéger la planète pour les générations futures.

L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement fédéral totalisant un million de dollars octroyé dans le cadre de l' Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement de Ressources naturelles Canada, qui soutient l'aménagement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, de stations de gaz naturel le long des principaux corridors de fret et de stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. HTEC et l' Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible ont également contribué financièrement au projet.

Plus tôt cette semaine, les ministres Wilkinson et Osborne, ainsi que des partenaires issus des Premières Nations, ont annoncé un cadre de collaboration novateur qui décrit des domaines de collaboration clés et un éventail de mesures à prendre. Le ministre Wilkinson a également annoncé des investissements fédéraux et provinciaux de plus de 100 millions de dollars pour faire progresser l'économie à faibles émissions de carbone de la Colombie-Britannique.

« Nous offrons aux Canadiens des options de transport plus propres pour leurs déplacements en rendant les infrastructures de recharge et de ravitaillement des véhicules zéro émission plus faciles d'accès. Les investissements comme ceux annoncés aujourd'hui en Colombie-Britannique permettront aux Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Cette station représente un jalon important pour HTEC et pour l'industrie de l'hydrogène au Canada, plus particulièrement en Colombie-Britannique. Nous sommes fiers d'ouvrir notre station de Kelowna et de continuer à favoriser l'essor de l'hydrogène dans la province. Nous remercions Ressources naturelles Canada de soutenir la transition vers un avenir sobre en carbone au pays. À l'heure où notre réseau de stations d'hydrogène prend de l'expansion dans la province et partout au Canada, les partenariats sont essentiels, et nous nous réjouissons d'avoir de nouveau collaboré avec 7-Eleven Canada pour offrir aux conducteurs de véhicules zéro émission plus d'options de ravitaillement. »

Colin Armstrong

Président-directeur général de HTEC

Le programme Incitatifs pour les véhicules zéro émission offre des incitatifs pouvant atteindre 5 000 $ pour l'achat ou la location d'un véhicule admissible. Le gouvernement a prolongé jusqu'en mars 2025 son programme d'incitatifs à l'achat, auquel un plus grand nombre de modèles de fourgonnettes, de camions et de VUS sont maintenant admissibles.

À ce jour, plus de 210 000 aides à l'achat ou à la location d'un VZE ont été versées à des particuliers et des entreprises au Canada dans le cadre du programme iVZE.

dans le cadre du programme iVZE. Pour aider plus d'entreprises canadiennes à passer aux VZE, le programme Incitatifs pour les véhicules moyens et lourds zéro émission (VMLZE) offre des incitatifs pouvant atteindre 200 000 $ aux entreprises canadiennes qui achètent ou louent un véhicule admissible. Les incitatifs du VMLZE peuvent être jumelés à des incitatifs provinciaux ou territoriaux pour rendre ces véhicules encore plus abordables. Les camions, les fourgonnettes, les navettes et les autres véhicules commerciaux sont admissibles à ce programme.

L'outil de recherche pour les cotes de consommation de carburant de RNCan peut aider les acheteurs à trouver le modèle de VE qui répond le mieux à leurs besoins.

Si elle est complètement mise en œuvre, la Stratégie relative à l'hydrogène fera du Canada un fournisseur de classe mondiale en matière d'hydrogène propre et de technologies des piles à combustible, permettra de créer plus de 350 000 emplois bien rémunérés d'un bout à l'autre du pays et de développer un secteur national d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars.

un fournisseur de classe mondiale en matière d'hydrogène propre et de technologies des piles à combustible, permettra de créer plus de 350 000 emplois bien rémunérés d'un bout à l'autre du pays et de développer un secteur national d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars. La Stratégie appuie le plan climatique renforcé du gouvernement, Un environnement sain et une économie saine, qui comprend un investissement fédéral de 1,5 milliard dans un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à émissions nulles afin d'accroître la production et l'utilisation de combustibles à faible teneur en carbone, y compris l'hydrogène. Elle vient compléter le Règlement sur les combustibles propres, qui stimulera davantage l'investissement et la croissance dans le secteur canadien des carburants en favorisant le développement et l'adoption de carburants propres comme l'hydrogène.

