Le gouvernement fédéral souligne les progrès réalisés concernant la ligne de métro Ontario

TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a célébré les progrès continus réalisés dans la construction de la ligne de métro Ontario. Les travaux de creusement des tunnels ont officiellement commencé sur la ligne Ontario, ce qui marque une étape importante du projet. Les nouveaux noms de quatre stations du centre-ville ont également été dévoilés afin de mieux refléter les quartiers qu'elles desserviront et de faciliter les déplacements des usagers.

Deux tunneliers ont commencé à creuser des tunnels jumeaux depuis la station Exhibition en direction de la gare de triage de Don, à une profondeur pouvant atteindre 40 mètres sous la surface. À la gare de triage de Don, les trains de la ligne Ontario sortiront des tunnels et poursuivront leur trajet vers l'est, au-dessus du sol, en traversant le pont Lower Don. Une fois achevée, la ligne Ontario, d'une longueur de 15,6 kilomètres, reliera Exhibition Place au TLR Eglinton Crosstown à l'intersection du chemin Don Mills, et comprendra 15 stations ainsi que plus de 40 correspondances, notamment avec les lignes 1, 2 et 5 de la TTC, plusieurs lignes de tramway et d'autobus, ainsi que trois lignes de train GO. Cette ligne permettra également à près de 230 000 personnes supplémentaires d'accéder au transport en commun à pied.

Quatre stations du centre-ville seront renommées afin de mieux refléter les quartiers bien connus de Toronto, ce qui les rendra plus reconnaissables pour les usagers, les résidents et les visiteurs, et facilitera l'utilisation de la ligne Ontario. King-Bathurst s'appellera désormais King West, Queen-Spadina deviendra Chinatown, Corktown prendra le nom de Distillery District et Riverside-Leslieville s'appellera Leslieville.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4 milliards de dollars dans la ligne Ontario. Il s'agit du plus important investissement fédéral dans le transport en commun à Toronto. Le gouvernement de l'Ontario dirige la construction du projet par l'intermédiaire de Metrolinx.

L'honorable Evan Solomon, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, s'est joint à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, à l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, ainsi qu'à la mairesse Olivia Chow pour célébrer le partenariat et souligner les progrès continus concernant cet important projet.

Citations

« La ligne Ontario contribuera à transformer la RGT et permettra aux résidents de se rendre plus rapidement et plus facilement chez eux, à l'école ou au travail. En travaillant ensemble, nous contribuons à construire la première nouvelle ligne de métro à Toronto depuis des décennies et nous sommes ravis de constater que les travaux progressent. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le début des travaux de creusement du tunnel de la ligne Ontario marque une étape importante pour Toronto aujourd'hui. Ce projet permettra de relier les collectivités, de réduire les temps de déplacement, de réduire la congestion routière et de rendre la vie quotidienne plus abordable et plus efficace pour des centaines de milliers de personnes. Notre gouvernement est fier d'investir plus de 4 milliards de dollars dans la ligne Ontario, dans le cadre du plus important investissement en transport en commun jamais réalisé par le gouvernement fédéral dans la région du Grand Toronto. Voilà à quoi ressemble bâtir pour l'avenir. »

L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le début du creusement des tunnels constitue une étape historique pour la ligne Ontario qui, une fois terminée, permettra de réduire d'au moins 40 minutes les temps de déplacement des usagers du transport en commun partout à Toronto, a déclaré Doug Ford, premier ministre de l'Ontario. Notre gouvernement continuera de lutter contre la congestion routière et de préserver les emplois des travailleurs en réalisant la plus importante expansion du transport en commun en Amérique du Nord. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Sous la direction du premier ministre Ford, nous menons à bien le projet de la ligne Ontario afin de lutter contre la congestion routière et d'améliorer l'accès à un transport en commun rapide, fiable et abordable pour des millions de personnes dans la RGT. Cette étape importante nous rapproche encore davantage de la mise en service d'un réseau de transport en commun de calibre mondial pour les personnes dans la RGT, tout en permettant la création de milliers d'emplois bien rémunérés. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Aujourd'hui marque une étape importante, alors que nous entamons le creusement des tunnels de la ligne Ontario au cœur du centre-ville de Toronto. Ce projet s'inscrit dans un investissement historique dans le transport en commun visant à combattre la congestion routière, à réduire les temps de déplacement et à faciliter les déplacements dans notre ville. À titre de mairesse, je m'engage à maintenir un accès abordable à la TTC en gelant les tarifs pendant trois ans, tout en augmentant le service et en améliorant la fiabilité. Nous instaurons un plafonnement tarifaire cette année afin que les Torontois puissent se déplacer davantage tout en payant moins, et nous faisons progresser la conception de la ligne de transport en commun rapide de Scarborough Est, anciennement TLR Eglinton Est. La Ville et la province continueront de travailler ensemble pour offrir un transport en commun abordable et sécuritaire qui fait avancer Toronto. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

Faits en bref

La voie de guidage surélevée permettra aux trains de la ligne Ontario de circuler jusqu'à 14 mètres au-dessus du niveau de la rue, de l'extrémité ouest du boulevard Overlea à la station Thorncliffe Park et en direction nord jusqu'à la station Don Valley, à l'intersection du chemin Don Mills et de l'avenue Eglinton Est.

La contribution du gouvernement du Canada au projet de la ligne Ontario s'élève à 4 milliards de dollars.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement historique de plus de 10 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge.

Durant sa construction, la ligne Ontario soutiendra chaque année 4 700 emplois bien rémunérés, ce qui contribuera à protéger les travailleurs ontariens des retombées de l'incertitude économique ambiante.

La ligne Ontario accueillera près de 390 000 passagers par jour et réduira de 40 à 25 minutes le temps de trajet entre Thorncliffe Park et le centre-ville de Toronto.

Une fois achevée, la ligne Ontario permettra de se déplacer plus rapidement et plus facilement dans la ville; ainsi un trajet entre les stations Pape-Danforth et Queen-University prendra moitié moins de temps qu'actuellement, passant de 25 minutes à 12 minutes.

Durant les périodes les plus achalandées, comme à l'heure de pointe du matin, la ligne Ontario permettra de réduire l'encombrement jusqu'à 15 % sur le tronçon le plus fréquenté de la ligne 1 de la TTC, entre les stations Bloor-Yonge et Wellesley.

Liens connexes

Le gouvernement fédéral souligne les progrès réalisés concernant la ligne de métro Ontario

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2026/02/le-gouvernement-federal-souligne-les-progres-realises-concernant-la-ligne-de-metro-ontario.html

Le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto créera des emplois et relancera l'économie

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-plus-gros-investissement-en-transport-en-commun-de-lhistoire-de-la-region-du-grand-toronto-creera-des-emplois-et-relancera-leconomie.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Ligne Ontario

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/ligne-ontario

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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