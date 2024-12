Un investissement de 45 millions de dollars appuiera le développement de la 5G et des technologies de réseau de pointe dans l'ensemble de l'économie canadienne

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2024 /CNW/ - Au sein d'une économie mondialisée, une infrastructure de télécommunications de pointe est essentielle à la protection de l'avantage concurrentiel du pays. C'est dans cette optique que le gouvernement fédéral investit pour renforcer l'écosystème canadien des télécommunications.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, un investissement de 45 millions de dollars dans un projet de 66 millions de dollars sous la direction du Centre d'excellence du Canada en matière de réseaux de nouvelle génération (CENGN). Cet investissement, effectué par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation, soutiendra la mise sur pied d'un programme de bancs d'essai et de laboratoire vivant pour la 5G en vue du développement d'applications et de technologies de réseau de pointe à connectivité 5G, y compris de solutions d'intelligence artificielle. Les transformations numériques qui découleront de ces efforts procureront un éventail d'avantages économiques et sociaux à la population canadienne.

Ce projet vise à accroître la productivité au sein de secteurs clés de l'économie canadienne, dont la fabrication, la mobilité, l'infrastructure et les campus intelligents. Il prend également en compte la durabilité environnementale puisqu'il entraînera la mise au point de technologies qui amélioreront les résultats environnementaux dans différentes industries.

En partenariat avec des chefs de file de l'industrie, cette initiative permettra aux petites et moyennes entreprises du pays de développer et de mettre à l'essai leurs technologies de réseau de pointe. Ainsi, le développement et l'adoption de solutions numériques au sein de l'économie nationale seront accélérés, ce qui stimulera la croissance économique et qui maximisera la valeur de la propriété intellectuelle canadienne, tout en créant des emplois bien rémunérés et en encourageant les nouveaux talents en technologies au pays.

Citations

« Les technologies de réseau sans-fil comme la 5G sont essentielles au développement d'une économie moderne qui sera rapide, réactive et polyvalente. C'est pour cette raison que nous investissons dans les réseaux de pointe et dans l'écosystème des télécommunications du Canada. Des bancs d'essai et des laboratoires vivants pour la 5G seront créés, et grâce à eux nous veillerons à ce que nos entreprises possèdent les outils dont elles ont besoin pour être concurrentielles et prospérer dans une économie de plus en plus mondialisée. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Depuis sa création en 2014, le CENGN est un atout de la communauté technologique de Kanata. Les technologies de télécommunication comme la 5G fournissent l'infrastructure qui permet à notre économie de prospérer. De plus, ce secteur sert de catalyseur pour notre économie : chaque nouvel emploi créé dans l'industrie des télécommunications est à l'origine de la création de 1,3 nouvel emploi au sein de l'économie canadienne dans son ensemble, et il est prévu que cet investissement crée et maintienne environ 400 nouveaux emplois hautement spécialisés au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Les laboratoires vivants du CENGN tirent parti des nouvelles technologies de pointe dans les domaines de l'infonuagique, de la 5G et de l'informatique en périphérie pour offrir des environnements d'essai qui permettent aux entreprises en démarrage et en expansion de différents secteurs au pays d'atteindre la prochaine étape de leur croissance commerciale. Grâce à nos services, les innovateurs du Canada pourront mettre à l'essai et confirmer le fonctionnement de leurs solutions, les certifier et générer de la propriété intellectuelle canadienne. Ainsi, ils stimuleront la transformation numérique qui est essentielle à l'augmentation de la compétitivité et de la productivité de notre industrie. »

- Le président et le chef de la direction du CENGN, Jean-Charles Fahmy

Faits en bref

Le CENGN est un organisme à but non lucratif canadien fondé en 2014 dont la mission est de stimuler l'innovation dans le domaine des technologies de réseau de pointe, et l'adoption de celles-ci au Canada , grâce à ses laboratoires vivants, son infrastructure de réseautage de pointe, son expertise de pointe, son développement de talents et son écosystème de partenaires. Il contribue à la transformation numérique et à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie canadienne, et à la croissance commerciale de solutions de technologies numériques au pays.

, grâce à ses laboratoires vivants, son infrastructure de réseautage de pointe, son expertise de pointe, son développement de talents et son écosystème de partenaires. Il contribue à la transformation numérique et à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie canadienne, et à la croissance commerciale de solutions de technologies numériques au pays. Les laboratoires vivants permettent d'établir une infrastructure servant aux essais dans des conditions identiques à celles du monde réel. Grâce à eux, les PME peuvent valider leurs technologies et prouver à leur clientèle qu'elles fonctionnent. Les laboratoires vivants aident également les PME de secteurs clés du Canada à adopter des solutions, réduisant ainsi le temps entre l'essai des produits et la croissance.

à adopter des solutions, réduisant ainsi le temps entre l'essai des produits et la croissance. La 5G est la norme technologique de cinquième génération pour les réseaux mobiles. Ses vitesses de téléchargement sont plus rapides, ses bandes passantes sont plus larges et ses temps d'attente sont réduits, ce qui lui permet d'être plus rapide et de brancher un plus grand nombre d'appareils que les générations précédentes. Elle améliore donc la qualité des services Internet dans les zones à forte densité.

Le Fonds stratégique pour l'innovation offre des investissements importants pour des projets novateurs qui contribuent à la croissance de l'économie canadienne en vue du bien-être de l'ensemble de la population. Il est accessible à tous les secteurs de l'économie et autant aux entreprises à but lucratif qu'aux entreprises à but non lucratif. Son objectif est de soutenir le réseau de l'innovation au pays.

