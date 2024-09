OTTAWA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral s'efforce de répondre aux besoins de la population canadienne en réduisant les coûts, en réalisant davantage d'économies et en donnant à chacun une chance équitable de réussir. Des soins dentaires abordables sont un élément central de notre travail.

Aujourd'hui, le gouvernement a lancé une campagne publicitaire en faveur du Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Le RCSD, l'un des plus grands programmes sociaux de l'histoire du Canada, rendra les soins dentaires plus abordables pour près de neuf millions de résidents canadiens qui ne bénéficient actuellement d'aucune assurance. Le RCSD est actuellement ouvert aux personnes âgées admissibles, aux adultes ayant un Certificat de crédit d'impôt pour personnes handicapées valide et aux enfants de moins de 18 ans, et couvre des services tels que le nettoyage, les obturations, les prothèses dentaires et plus encore - de sorte que les Canadiennes et les Canadiens paient moins cher pour des dents saines.

Pour mieux faire connaître le plan et s'assurer qu'un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens puissent en bénéficier, des publicités en faisant la promotion seront diffusées jusqu'à la mi-octobre sur plusieurs plateformes, notamment la télévision, les services de diffusion en continu, les sites Web pertinents, les médias sociaux et les espaces publicitaires hors domicile. À la télévision, l'annonce sera diffusée sur plus de 50 stations dans tout le Canada anglais et français.

À ce jour, plus de 2,4 millions de personnes au Canada ont reçu l'approbation leur donnant droit à une couverture au titre du RCSD et près de 650 000 d'entre elles ont déjà reçu des soins. Grâce au RCSD et à la couverture qu'il offre à la population canadienne, cela représente plus de 442 millions de dollars de frais dentaires couverts.

Au cours de l'été, nous avons facilité l'accès au Régime pour les professionnels des soins dentaires et c'est pourquoi la participation de ces derniers augmente également. En ce moment, plus de 20 500 fournisseurs participent au Régime, ce qui représente plus de 82 % des fournisseurs actifs au Canada, en offrant un large éventail de services, comme le nettoyage, les obturations et les prothèses dentaires.

Les soins dentaires sont des soins de santé. En aidant à couvrir une partie ou la totalité des coûts d'une vaste gamme de services, le RCSD permet à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir accès aux soins dont elles ont besoin. Outre des soins dentaires abordables, le gouvernement fédéral prend des mesures pour créer plus d'emplois, construire plus de logements, investir dans les familles et faire croître l'économie.

Pour plus d'informations, consultez le Canada.ca/dentaire.

« Depuis le mois de mai, le RCSD a transformé la vie de centaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens en rendant les soins de santé buccodentaires plus accessibles et plus abordables. Chaque jour, de plus en plus de patients bénéficient du travail de fournisseurs de soins buccodentaires dévoués. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Le gouvernement du Canada encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens admissibles à présenter une demande dès maintenant et fait mieux connaître le plan en lançant une campagne publicitaire nationale qui s'adresse aux parents d'enfants de moins de 18 ans et les invite à présenter une demande au RCSD. Les demandes pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens admissibles restants débuteront en 2025.

encourage toutes les Canadiennes et tous les Canadiens admissibles à présenter une demande dès maintenant et fait mieux connaître le plan en lançant une campagne publicitaire nationale qui s'adresse aux parents d'enfants de moins de 18 ans et les invite à présenter une demande au RCSD. Les demandes pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens admissibles restants débuteront en 2025. Les Canadiennes et les Canadiens admissibles dont l'inscription au RCSD est acceptée recevront une trousse de bienvenue comprenant la date de début de leur couverture (date d'entrée en vigueur de leur participation du Régime). Cette date se trouve dans leur lettre de bienvenue et non sur leur carte du RCSD.

Les clients du RCSD peuvent avoir à payer des frais supplémentaires, en plus de leur quote-part, le cas échéant, en fonction des services reçus et du coût du traitement.

Les fournisseurs de soins buccodentaires peuvent trouver ici des informations sur la manière de soumettre les demandes de remboursement ainsi qu'une comparaison côte à côte des deux options de participation des fournisseurs.

Des statistiques sur le nombre de demandeurs admissibles, de demandeurs admissibles ayant reçu des soins et de fournisseurs de soins buccodentaires participant au RCSD sont disponibles ici.

Les Canadiennes et les Canadiens admissibles qui n'ont pas encore de fournisseur peuvent consulter l'outil de recherche de fournisseurs du RCSD de la Sun Life. Ils peuvent également s'adresser aux dentistes, aux hygiénistes dentaires, aux denturologistes ou aux spécialistes dentaires de leur communauté pour leur demander s'ils traitent des clients du RCSD. De plus, certaines écoles dentaires participent au RCSD et sont prêtes à fournir des soins dentaires aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles couverts par le RCSD.

Avant de recevoir des services, les personnes couvertes par le Régime doivent toujours demander à leur fournisseur s'il accepte de facturer directement la Sun Life et s'il y a des frais supplémentaires qui ne seront pas assurés par le Régime et qu'elles devront payer. Le RCSD ne remboursera pas les Canadiennes et les Canadiens admissibles pour les services couverts par le Régime, mais seulement les fournisseurs participants.

