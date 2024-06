WINNIPEG, MB, le 6 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a lancé un nouveau Programme de développement des coopératives d'habitation pour appuyer une nouvelle génération de coopératives d'habitation au Canada et rendre le logement plus abordable.

Depuis des décennies, les coopératives d'habitation offrent aux ménages canadiens des logements sûrs et abordables à caractère communautaire. Le nouveau programme de 1,5 milliard de dollars, conçu conjointement par la Fédération de l'habitation coopérative du Canada et d'autres chefs de file du secteur du logement coopératif, fournira des prêts et des contributions visant à construire et accroître le nombre des coopératives d'habitation partout au Canada. Il s'agit de l'investissement le plus important des 30 dernières années dans la construction de nouvelles coopératives d'habitation.

Le programme permettra de construire des milliers de nouveaux logements coopératifs d'ici 2028. Les projets qui visent à fournir un logement à ceux qui en ont le plus besoin seront priorisés.

Les fournisseurs de coopératives d'habitation pourront présenter leur demande de financement à compter du 15 juillet 2024. La première ronde de réception des demandes sera ouverte jusqu'au 15 septembre 2024. D'autres possibilités de présentation de demandes seront annoncées à une date ultérieure. Pour commencer à préparer une demande et recevoir des mises à jour, veuillez consulter la page Web de la SCHL sur le développement de l'habitation coopérative.

Le Programme de développement des coopératives d'habitation contribuera à accroître le nombre de logements abordables au Canada et à développer le secteur du logement communautaire afin que les Canadiens dont le revenu est faible ou moyen disposent d'un endroit sécuritaire et abordable où se sentir chez eux. Grâce à des investissements de ce type, nous répondons aux pressions qui pèsent sur le logement dans tout le pays, afin que les générations futures aient la même possibilité que les générations précédentes de louer un logement ou d'en être propriétaire.

Citations

« En privilégiant les personnes plutôt que les profits, les coopératives d'habitation permettent de maintenir le prix des logements à un niveau abordable à long terme. Il s'agit de l'investissement le plus important dans l'habitat coopératif depuis 30 ans. Il contribuera à la construction de milliers de nouveaux logements et créera une nouvelle génération de coopératives d'habitation dans tout le Canada. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le plan de notre gouvernement visant à construire près de 4 millions de nouveaux logements est le plus ambitieux de l'histoire du Canada en matière de logement. Nous le mettons en œuvre pour veiller à ce que chaque génération, en particulier les personnes des générations Y et Z, puisse trouver un endroit abordable où se sentir chez eux. L'investissement d'aujourd'hui dans la construction d'un plus grand nombre de coopératives d'habitation - qui est le plus important investissement dans les coopératives d'habitation des trois dernières décennies - nous aidera à construire un plus grand nombre des logements dont les Canadiens ont besoin. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le lancement du nouveau Programme de développement de coopératives d'habitation marque un moment décisif. Ce programme reconnaît la valeur unique des coopératives d'habitation, qui permettent de fournir des logements abordables et sûrs et de favoriser la création de communautés fortes et inclusives. Le programme donnera le coup d'envoi à la construction de la prochaine génération de coopératives d'habitation, qui fait partie de la solution par laquelle nous résoudrons la crise du logement. Le secteur des coopératives d'habitation est de nouveau prêt à se développer. »

Tim Ross, directeur général de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada

Faits en bref

Les coopératives d'habitation, souvent appelées « coopératives », sont gérées par les personnes qui y vivent, sans propriétaire extérieur.

Les coopératives d'habitation sont généralement plus abordables que les autres types de logements locatifs privés.

Ce programme de 1,5 milliard de dollars représente l'investissement le plus important des 30 dernières années dans la construction de nouvelles coopératives d'habitation, et il permettra de construire des milliers de logements coopératifs.

Le programme comprend environ 500 millions de dollars en contributions et 1 milliard de dollars en prêts pour construire de nouvelles coopératives d'habitation et développer les coopératives existantes.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) administrera le Programme de développement des coopératives d'habitation au nom du gouvernement fédéral.

Les projets seront financés en priorité s'ils visent à fournir des logements à ceux qui ont besoin de soutien, entre autres les groupes autochtones et les femmes et les enfants, ainsi que les personnes handicapées.

Le gouvernement fédéral a également supprimé la taxe sur les produits et services (TPS) pour les nouveaux projets d'appartements locatifs et les coopératives, ce qui devrait permettre de donner le coup d'envoi à la construction de 300 000 nouveaux logements.

En plus du nouveau Programme de développement des coopératives d'habitation, le gouvernement fédéral soutient les résidents des coopératives par les moyens suivants : l'Initiative fédérale en matière de logement communautaire, de 618,2 millions de dollars, qui offre une aide au loyer aux ménages à faible revenu et un financement transitoire aux fournisseurs de logements, et la Prestation canadienne pour le logement, de 4,8 milliards de dollars, élaborée conjointement et égalée par les provinces et les territoires, et qui fournit une aide financière directe aux Canadiens qui ont besoin d'un logement.



Programme de développement de coopératives d'habitation (PDCH)

Plan du Canada sur le logement

Budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération

Stratégie nationale sur le logement du Canada

