Le gouvernement fédéral lance le Fonds d'aide au tourisme pour aider les entreprises et organisations touristiques à se rétablir et à prendre de l'expansion

Les entreprises et organisations touristiques canadiens peuvent désormais demander une aide pour accueillir de nouveau les visiteurs

HILLIER, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - En mars 2020, le tourisme s'est arrêté de manière nette, les mesures de sécurité publique ayant maintenu la plupart des Canadiennes et Canadiens chez eux et les frontières internationales fermées. Maintenant que les efforts de vaccination portent leurs fruits et que la baisse du nombre de cas permet d'assouplir les restrictions, les entreprises et organisations touristiques d'un bout à l'autre du pays peuvent se tourner vers l'avenir.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a fourni plus de 15,4 milliards de dollars en soutien direct au secteur du tourisme. Dans le Budget 2021, le gouvernement s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires pour aider le secteur du tourisme à se préparer à accueillir les voyageurs nationaux et à repositionner le Canada comme une destination de calibre mondial. Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a lancé le nouveau Fonds d'aide au tourisme, doté de 500 millions de dollars. Les organisations admissibles peuvent maintenant présenter des demandes pour aider le secteur du tourisme à se préparer à accueillir de nouveau les voyageurs nationaux et à repositionner le Canada en tant que destination de calibre mondial.

Les agences de développement régional (ADR) du Canada verseront 485 millions de dollars directement aux entreprises et aux organisations pour les aider à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter la croissance future. En tant que soutien de longue date sur le terrain au développement économique et à la croissance des communautés, les ADR sont bien placées pour apporter un soutien rapide et efficace au secteur du tourisme.

Les communautés autochtones qui dépendent fortement du tourisme ont également été touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. Afin de combler cette lacune, le gouvernement du Canada investit un minimum de 50 millions de dollars du Fonds d'aide au tourisme dans des projets touristiques autochtones.

De plus, 15 millions de dollars, versés par Innovation, Sciences et Développement économique Canada, appuieront le développement des destinations, les attractions saisonnières et locales, ainsi que le développement des ressources humaines et des compétences.

En permettant aux entreprises et aux organisations touristiques de se préparer à la relance grâce au développement de produits et d'offres de produits nouveaux et améliorés, le gouvernement du Canada stimule la croissance économique et la création d'emplois d'un océan à l'autre. Le Fonds d'aide au tourisme, qui fait partie du milliard de dollars de soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021, aidera les entreprises touristiques à rebondir, tout en faisant du Canada une destination unique de premier ordre lorsque les visiteurs internationaux pourront revenir en toute sécurité.

Citations

« Notre gouvernement a été présent pour le secteur du tourisme depuis le début de la crise de la COVID-19 et l'annonce d'aujourd'hui vise à ajouter un autre outil à la série d'aides en réponse à la COVID qui aidera ce secteur à se rétablir et à se préparer à une croissance future, à créer des emplois . Il s'agit d'une étape importante dans nos efforts de relance pour attirer des visiteurs du monde entier afin qu'ils puissent découvrir l'extraordinaire beauté naturelle sauvage de notre pays, sa délicieuse nourriture, ses riches expériences culturelles et son hospitalité incroyablement chaleureuse, une fois qu'il sera possible de le faire en toute sécurité. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« L'annonce d'aujourd'hui est importante pour le secteur du tourisme ici, dans le comté de Prince Edward, et dans tout le pays. Avec le lancement du Fonds d'aide au tourisme, nous apportons un soutien aux entreprises, aux organisations et aux entités touristiques à travers le Canada pour qu'elles puissent adapter leurs opérations et aussi créer de nouvelles offres et expériences dont les futurs visiteurs pourront profiter. »

- Neil Ellis, député de Baie de Quinte

« L'industrie touristique autochtone soutient l'économie autochtone dans son ensemble et crée des emplois, aide les familles et permet aux voyageurs de faire l'expérience des diverses et vibrantes communautés et cultures autochtones. Le Fonds d'aide au tourisme fournira un soutien nécessaire aux entreprises touristiques autochtones partout au pays afin que l'industrie puisse passer de la crise à la reprise et reconstruise en mieux. »

- Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

De plus amples renseignements sur le Fonds d'aide au tourisme, y compris la façon dont les demandeurs admissibles peuvent présenter une demande, sont disponibles auprès des agences de développement régional (ADR) du Canada .

. Le tourisme est un contributeur clé de l'économie canadienne. Selon Statistique Canada, le secteur du tourisme a généré des revenus estimés à 104,4 milliards de dollars en 2019, a soutenu environ un emploi sur 10 dans les communautés du Canada et a contribué à un produit intérieur brut estimé à 45,1 milliards de dollars.

et a contribué à un produit intérieur brut estimé à 45,1 milliards de dollars. Avant la pandémie, le tourisme autochtone soutenait plus de 41 000 emplois et représentait deux milliards de dollars du PIB du Canada .

. Pour aider à gérer l'impact sévère de la COVID-19 sur le secteur, les entreprises liées au tourisme et les organisations à but non lucratif ont reçu 15,4 milliards de dollars de soutien aux secteurs du tourisme, des arts et de la culture pour payer les travailleurs, fournir un soutien aux loyers et aux hypothèques, ainsi qu'un soutien aux liquidités pour les petites entreprises.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Floriane Bonneville, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected] ; Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Relations avec les médias, FedDev Ontario, [email protected] ; Kim Fewchuck, Conseillère en communication, FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Diversification économique de l'Ouest Canada, [email protected] ; Barbara Abramchuk, Conseillère en communications, Agence canadienne de développement économique du Nord, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home