WINDSOR, NS, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le centre d'exposition du comté de Hants deviendra plus accessible grâce à un investissement conjoint de 1,1 million de dollars des gouvernements fédéral et provincial, et de la Municipalité régionale de West Hants.

Ce projet a été annoncé par le député fédéral Kody Blois, la députée provinciale Melissa Sheehy-Richard, le maire adjoint Paul Morton et Joel Rafuse, président de la Windsor Agricultural Society.

Le centre, construit en 1981, est fier d'accueillir l'exposition du comté de Hants, la plus ancienne foire agricole en Amérique du Nord. Puisqu'un nouveau complexe sportif a été construit dans la collectivité, le centre n'a plus besoin de servir également de patinoire. C'est pourquoi la Windsor Agricultural Society transforme le centre en un espace communautaire dynamique qui continuera d'accueillir l'exposition annuelle.

Ces travaux d'amélioration font partie de cette transformation et consistent à aménager de nouvelles toilettes écoénergétiques dans les anciens vestiaires de hockey, à rendre le hall d'entrée plus accessible, ainsi qu'à laisser entrer davantage de lumière naturelle grâce à l'ajout de fenêtres, ce qui se traduira par une réduction de la consommation d'énergie pendant la journée. Le hall principal, plus grand et plus lumineux, offrira également un espace pour célébrer le riche patrimoine et l'histoire de l'exposition du comté de Hants, avec des présentoirs d'objets et des souvenirs.

Le centre servira à la mise en œuvre des programmes, notamment ceux qui favorisent le développement des compétences et les possibilités de loisirs pour les jeunes.

« La modernisation du centre d'exposition du comté de Hants en un espace accessible sera un projet formidable pour les collectivités de West Hants. Je tiens à féliciter la Windsor Agricultural Society d'avoir veillé à ce que le centre rénové comprenne une zone destinée à reconnaître et à célébrer plus de 200 ans d'histoire de l'exposition du comté de Hants. Cet investissement du gouvernement du Canada aidera le centre d'exposition du comté de Hants à perpétuer la tradition d'accueillir la plus ancienne foire agricole en Amérique du Nord pendant de nombreuses années encore. »

Kody Blois, député de Kings-Hants, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Chaque collectivité de notre belle province possède des lieux qui enrichissent son histoire. Depuis 1949, la Windsor Agricultural Society organise l'exposition du comté de Hants, la plus ancienne foire agricole en Amérique du Nord, ainsi que de nombreux autres événements tout au long de l'année. Elle s'occupe également de l'entretien des terrains du parc, y compris le bâtiment du centre d'exposition. Le gouvernement provincial s'est engagé à préserver et à améliorer les infrastructures importantes pour les collectivités. Les investissements permettront au centre de continuer à accueillir l'exposition agricole et d'autres événements chaque année, tout en améliorant l'accessibilité et l'inclusivité de cet espace communautaire. »

Melissa Sheehy-Richard, députée provinciale de Hants West, au nom de Allan MacMaster, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine

« Le conseil de la région de West Hants est fier d'appuyer le travail INSPIRANT de la Windsor Agricultural Society. Les investissements dans le centre d'exposition permettront de créer un espace de calibre mondial accessible, dynamique, accueillant et écoénergétique. Ce n'est pas pour rien que la plus ancienne foire agricole en Amérique du Nord a lieu chaque année à Windsor, en Nouvelle-Écosse. »

Abraham Zebian, maire de la Municipalité régionale de West Hants

« La Windsor Agricultural Society est ravie du soutien de ses partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux, qui reconnaissent la nécessité d'apporter des améliorations à nos installations communautaires très fréquentées. Les travaux de modernisation amélioreront considérablement l'expérience des utilisateurs du centre d'exposition du comté de Hants. »

Joel Rafuse, président de la Windsor Agricultural Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 850 000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit 200 000 $ dans le projet et la contribution de la Municipalité régionale de West Hants s'élève à 50 000 $.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

