Kepler Communications met au point un réseau de connectivité à haute vitesse en orbite

TORONTO, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le Canada n'a rien à envier aux meilleurs dans le domaine des communications par satellite, une industrie qui génère chaque année des milliards de dollars pour l'économie et assure des milliers d'emplois bien rémunérés. Le gouvernement fédéral est déterminé à renforcer ce secteur économique crucial par des investissements stratégiques qui consolident le leadership mondial et l'expertise du Canada dans la sphère spatiale.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé un investissement de 20 millions de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) en appui au développement de la constellation Aether de Kepler Communications et de son réseau de connectivité à haute vitesse en orbite, un projet évalué à 280,3 millions de dollars. En septembre 2024, Kepler Communications, un chef de file canadien dans la fabrication de masse de petits satellites, avait également obtenu un financement de 2 millions de dollars de l'Agence spatiale canadienne en appui à la réalisation de ce projet.

L'investissement annoncé aujourd'hui rehaussera les capacités de communication par satellite du Canada, en améliorant considérablement la vitesse de transmission des données entre l'espace et la Terre à l'aide de liaisons intersatellitaires optiques par laser. La contribution du FSI permettra à Kepler de créer 95 emplois à temps plein et 346 futurs stages d'alternance travail-études. Kepler entreprendra les travaux à son siège de Toronto, en Ontario.

Le gouvernement fédéral est déterminé à consolider le leadership du secteur spatial canadien en matière d'exploration, de science et d'innovation.

Citations

« Aujourd'hui, le gouvernement investit dans le réseau Aether de Kepler Communications, un projet avant-gardiste comprenant la mise en place d'un réseau à haute vitesse en orbite. Cette initiative générera et assurera des centaines d'emplois hautement spécialisés et de stages pour des Canadiens, en plus de susciter des partenariats avec de petites et moyennes entreprises, des universités et des collèges. Grâce à cet investissement, entre autres, le gouvernement place le Canada parmi les chefs de file du secteur spatial mondial et stimule la création de technologies essentielles, au profit de la population. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les innovations spatiales comme la constellation Aether renforcent la réputation du Canada à titre de joueur clé de l'industrie spatiale mondiale, tant aujourd'hui qu'en vue de demain. Notre collaboration de longue date avec l'Agence spatiale européenne a ouvert la voie à Kepler, qui perfectionnera ses technologies en dirigeant une mission de première importance, HydRON-DS, et en se positionnant comme chef de file de la connectivité assimilable à celle de type Internet dans l'espace. »

- La présidente de l'Agence spatiale canadienne, Lisa Campbell

Faits en bref

En 2022, le secteur spatial canadien employait plus de 12 000 personnes et contribuait à hauteur de plus de 3,2 milliards de dollars au PIB. Ce secteur très innovant s'articule autour de la recherche et du développement.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré plus de 9 milliards de dollars à l'industrie spatiale.

Société pleinement intégrée verticalement dans le domaine des télécommunications et des satellites, Kepler Communications inc. conçoit, fabrique et exploite elle-même ses satellites.

Kepler Communications entend perfectionner ses technologies satellitaires de concert avec l'Agence spatiale européenne (ASE) dans le cadre de la prochaine phase du programme de développement et de démonstration de technologies de l'ASE, le High thRoughput Optical Network program, ou système de démonstration HydRON.

Ce contrat est le fruit de l'entente de collaboration qui lie le Canada et l'ASE depuis de nombreuses années.

Depuis 1979, le Canada occupe une place privilégiée auprès de l'ASE, puisqu'il est le seul pays non européen à disposer du statut d'État coopérant. Cette relation est avantageuse pour l'économie canadienne, suscitant des ventes commerciales et une création d'emplois, ainsi que la mise en commun de connaissances et d'expertise.

