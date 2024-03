SYDNEY, NS, le 4 mars 2024 /CNW/ - Tomorrow's Legends, une organisation sans but lucratif basée à Sydney, remplacera une ancienne patinoire de hockey par une installation multisports alimentée par l'énergie solaire, après un investissement de plus de 2,1 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral

Annoncé par le secrétaire parlementaire Jaime Battiste et le fondateur de Tomorrow's Legends, Bill Kachafanas, ce projet offrira une installation sportive intérieure de pointe pour les membres de la collectivité et les athlètes de la municipalité régionale du Cap-Breton (MRCB).

L'ancien aréna Centennial sera modernisé avec des panneaux solaires sur le toit et un nouvel extérieur, créant ainsi une installation sportive écoénergétique carboneutre. Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 104 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 419 tonnes. L'installation améliorée comprendra des surfaces de jeu intérieures pour le basket-ball, le volley-ball, le pickleball et autres activités intérieures ainsi qu'un espace de rencontre communautaire, des expositions culturelles et expositions au temple de la renommée.

Citations

« Le gouvernement fédéral est fier d'appuyer l'aréna Legends, offrant un espace pour des milliers de jeunes ici à Cap-Breton où ils pourront participer à des sports organisés. L'installation modernisée fournira des terrains de basket-ball et de volley-ball de premier niveau et le fera d'une manière écoénergétique et respectueuse de l'environnement. »

L'honorable Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La contribution du gouvernement fédéral aura une incidence monumentale sur les vies de bon nombre d'enfants et de familles à Cap-Breton. Nos organismes de sport pourront maintenant offrir des programmes cohérents et de qualité et l'ensemble de la collectivité pourra visiter notre installation modernisée pour profiter d'activités nouvelles et excitantes. »

Bill Kachafanas, fondateur, Tomorrow's Legends

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit $2,173,097 dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le programme BCVI prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité. Le programme vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et ont une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme BCVI est maintenant terminé.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://www.infrastructure.gc.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Bill Kachafanas, Fondateur, Tomorrow's Legends, 902-578-5789, [email protected]