SUSSEX, NB, le 24 juin 2024 /CNW/ - Le député Wayne Long et le maire Marc Thorne ont annoncé la construction de deux canaux de dérivation des crues et de passages supérieurs à Sussex, grâce à un investissement de 25,6 millions de dollars des gouvernements fédéral et municipal.

Le premier canal s'étendra du ruisseau Trout à la plaine inondable de la rivière Kennebecasis, en traversant la route 1, tandis que le second canal reliera le ruisseau Parson au ruisseau Trout. Deux passages supérieurs seront également construits sur la route 1 à l'intersection des canaux proposés.

Ce projet permettra de garder les résidents, les entreprises et les infrastructures essentielles de la Ville et du Village de Sussex à l'abri des inondations.

Les investissements réalisés aujourd'hui en matière d'adaptation auront des retombées économiques importantes à l'avenir. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes naturelles peut rapporter entre 13 et 15 dollars.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir la construction de ces canaux de dérivation des crues dans Sussex. Cette initiative est cruciale pour protéger la santé et la sécurité de nos résidents, préserver les infrastructures essentielles et assurer la continuité des services essentiels. Ce projet illustre notre détermination à renforcer notre collectivité et à atténuer les graves conséquences des inondations pour les résidents de Sussex. »

Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Grâce au soutien de notre partenaire fédéral, notre collectivité est en mesure de mettre enfin un terme aux inondations qui ont causé tant de dommages au cours de la dernière décennie. Ce financement d'Infrastructure Canada et de la Société de développement régional nous aidera à conclure nos évaluations environnementales et à entamer les phases de construction prévues dans notre plan directeur d'atténuation des inondations. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui, toutes administrations confondues, ont joué un rôle pour nous aider à atteindre cet objectif, y compris le maire et les conseillers de l'ancien Village de Sussex Corner."

Marc Thorne, maire de Sussex, Nouveau-Brunswick

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 15 300 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) et Sussex s'engage à verser 10 340 000 $.

s'engage à verser 10 340 000 $. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a consacré plus de 3,8 milliards de dollars au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

À ce jour, plus de 2,5 milliards de dollars ont été engagés pour plus de 96 projets d'infrastructures destinés à aider les collectivités à mieux se préparer et résister aux éventuelles répercussions des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à assurer la sécurité des Canadiens..

Le Fonds soutient les projets qui prévoient la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou la consolidation d'infrastructures existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les bénéficiaires admissibles sont les municipalités, les gouvernements locaux, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles de l'extérieur du secteur privé. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins un million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et de l'infrastructure

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Scott Hatcher, Directeur municipal, Sussex, 506-432-4553, [email protected]