KITCHENER, ON, le 1er août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 96 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 7 685 logements abordables à Kitchener, à Waterloo et à Cambridge. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable.

L'annonce a été faite par l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud-Hespeler, Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo, Tim Louis, député fédéral de Kitchener-Conestoga, Bryan May, député fédéral de Cambridge, Berry Vrbanovic, maire de Kitchener, et Colleen James, conseillère régionale et présidente du Comité permanent sur la durabilité, les infrastructures et le développement, région de Waterloo.

L'annonce a eu lieu au 82, avenue Wilson à Kitchener, sur le site d'un ensemble de logements abordables pour lequel le promoteur a reçu 2,4 millions de dollars pour la construction de 48 unités. L'immeuble, qui sera exploité par la municipalité régionale de Waterloo, sera écoénergétique et de conception universelle. Il offrira des logements aux ménages à faible revenu inscrits sur la liste d'attente pour un logement social de la région.

Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles de logements abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Des collectivités de partout au pays, y compris ici à Kitchener, ont besoin d'avoir accès à plus de logements abordables afin que des familles aient un endroit pour s'enraciner et grandir. La Ville de Kitchener a fait un excellent travail pour atteindre ses cibles en matière de logements. Nous continuerons de soutenir la construction et la réparation d'ensembles résidentiels dans cette région, des projets qui mettront à profit cette réussite, afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable. » - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis très heureuse d'avoir contribué à l'annonce d'aujourd'hui, car nous pourrons ainsi faire en sorte que plus 7 600 familles aient un logement abordable. Ces investissements sont essentiels à la construction d'une communauté locale dynamique, et nous continuerons à nous assurer que toutes les générations ont une chance équitable d'accéder à la propriété. » -Valerie Bradford, députée fédérale de Kitchener-Sud--Hespeler

« Je suis fier que notre gouvernement ait annoncé aujourd’hui un investissement de 96 millions de dollars pour répondre au besoin urgent de logements dans la région de Waterloo. Les 21 projets, aboutissant à 7 685 logements neufs ou réparés, ne sont pas seulement des lieux où les gens habitent, mais favorisent également un sentiment d’appartenance et de stabilité pour des milliers de familles. En répondant aux besoins urgents en matière de logement dans notre communauté, nous continuons à bâtir des quartiers plus forts et plus inclusifs où tout le monde a la possibilité de s'épanouir. » – Tim Louis, député fédéral de Kitchener–Conestoga

« Le Fonds pour le logement abordable est un autre moyen de créer des conditions propices à la construction des logements dont nos collectivités ont besoin pour prospérer au Canada. Le projet d’aujourd’hui signifie que la région de Waterloo est outillée pour offrir aux personnes âgées la possibilité de vivre et de rester chez elles aussi longtemps qu’elles le souhaitent. Je suis fière de voir le gouvernement fédéral travailler avec les administrations locales pour investir dans l’avenir de la région de Waterloo. » – L’honorable Bardish Chagger, députée fédérale de Waterloo



« Le logement abordable est l’épine dorsale de chaque collectivité. C’est pourquoi notre gouvernement a annoncé un investissement de 5 450 000 $ pour réparer 545 logements abordables dans la ville de Guelph. Cet investissement important aidera à répondre aux besoins urgents en matière de logement dans notre collectivité tout en bâtissant un Guelph plus juste et plus inclusif. Tout le monde, peu importe son revenu, devrait avoir un chez-soi abordable. Le logement abordable est un élément clé de ce processus et du continuum du logement dans notre collectivité. » – Lloyd Longfield, député fédéral de Guelph

« Notre gouvernement donne suite à ses engagements en matière de logement, et la région de Waterloo est l’une des nombreuses collectivités du Canada qui prend de l’expansion grâce au Fonds pour le logement abordable. Grâce à ces investissements, un plus grand nombre de logements abordables sont construits et réparés, et les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées au Canada et les personnes à revenu fixe recevront l’aide dont ils ont besoin. Grâce à beaucoup de travail acharné et d’investissements ciblés qui soutiennent les municipalités, nous mettrons fin à la crise du logement et veillerons à ce que tout le monde ait un chez-soi. » – Bryan May, député fédéral de Cambridge et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario



« Il s'agit d'un excellent exemple de la façon dont nous pouvons travailler avec les différents ordres de gouvernement pour que la population de Kitchener et de la région de Waterloo puisse avoir accès à des logements stables, sûrs et abordables. La Ville de Kitchener est fière de s'associer au gouvernement fédéral et à la région de Waterloo pour soutenir ces ensembles de logements abordables grâce à une exonération de droits et de frais d'aménagement de plus de 2 millions de dollars qui contribue à changer réellement les choses pour les gens qui vivent à Kitchener. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« Comme notre collectivité ne cesse de croître, l'accès à des logements abordables est l'un des problèmes les plus urgents auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans la région de Waterloo. Grâce au généreux soutien de nos partenaires fédéraux, nous construisons plus de logements abordables, plus rapidement. Je me réjouis à la perspective que les 48 unités situées au 82, avenue Wilson offriront une gamme de logements abordables aux personnes âgées de notre collectivité. » - Karen Redman, présidente du Conseil régional de Waterloo

Le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribue à la construction de 336 logements et à la réparation de 7 349 logements.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

offre du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé l'octroi d'un milliard de dollars supplémentaires au FLA, ce qui porte le financement total à plus de 14 milliards de dollars. Afin de soutenir davantage les fournisseurs de logements sans but lucratif, coopératifs et publics, et de répondre aux besoins des personnes les plus touchées par la crise du logement, le budget 2024 s'est engagé à verser un milliard de dollars supplémentaires au fonds.

Ce programme fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du Fonds pour le logement abordable et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements 82 Wilson Avenue Kitchener 2 400 000 $ 48 Kitchener Housing Inc. Repairs Kitchener 1 000 000 $ 500 Site Water Pipe Replacement, New Generation Co-op Kitchener 267 110 $ 30 Beaver Creek Housing Co-operative Waterloo 750 000 $ 50 ShelterCare Waterloo 2 444 705 $ 100 Region of Waterloo Portfolio Repairs Waterloo 12 051 016 $ 1 205 St. Mark's Place Kitchener 2 174 862 $ 43 Sheldon Supportive Housing Kitchener 1 826 121 $ 25 Guelph Non-Profit Housing Corporation Repairs Guelph 5 450 000 $ 545 County of Wellington Repairs Comté de Wellington 12 000 000 $ 1 200 Home Concept Property Management Repairs Cambridge 1 252 400 $ 250 Corporation of the City of Brantford Housing Stock Repairs Brantford 6 000 000 $ 600 County of Oxford Repairs Woodstock 3 222 743 $ 368 Norfolk County Repairs Comté de Norfolk 2 372 314 $ 238 544 Bridgeport Road East Kitchener 830 436 $ 48 Bruce County Housing Corporation Repairs Hanover 1 834 560 $ 392 Perth & Stratford Housing Corporation Repairs Stratford 2 500 000 $ 663 The Corporation of the County of Dufferin Repairs and Renovations Orangeville 2 000 000 $ 321 Grey County Repairs Owen Sound 3 521 070 $ 987 14th Street Supportive Housing Project Owen Sound 600 000 $ 12 Odawa Heights Apartments Owen Sound 2 888 902 $ 60 TOTAL 96 054 789 $ 7 685

