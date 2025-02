VANCOUVER, BC, le 21 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a annoncé aujourd'hui plus de 675,6 millions de dollars en contributions et en prêts remboursables à faible coût pour construire et réparer 5 099 logements dans 83 ensembles résidentiels de différentes municipalités de la Colombie-Britannique.

Les ensembles résidentiels concernés sont soutenus par diverses initiatives de la Stratégie nationale sur le logement. Ils visent à répondre aux besoins dans tout le continuum du logement pour différentes collectivités, en accordant la priorité aux populations les plus vulnérables de la Colombie-Britannique.

Le financement annoncé aujourd'hui se répartit comme suit :

141 184 527 $ en prêts et 50 333 956 $ en contributions, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable - ces sommes aideront à créer 723 logements et à réparer 207 logements dans 21 ensembles résidentiels;

- ces sommes aideront à créer 723 logements et à réparer 207 logements dans 21 ensembles résidentiels; 15 000 000 $ en prêts et 5 490 864 $ en contributions par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable - ces sommes aideront à créer 1 449 logements dans quatre ensembles résidentiels;

- ces sommes aideront à créer 1 449 logements dans quatre ensembles résidentiels; 321 666 000 $ en prêts par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements - ces sommes aideront à créer 632 logements locatifs assortis de conditions d'abordabilité dans cinq ensembles résidentiels;

- ces sommes aideront à créer 632 logements locatifs assortis de conditions d'abordabilité dans cinq ensembles résidentiels; 2 007 735 $ en contributions par l'entremise du Programme canadien pour des logements abordables plus verts - cette somme aidera à réparer 1 477 logements dans 25 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à réparer 1 477 logements dans 25 ensembles résidentiels; 136 699 175 $ en contributions par l'entremise de l' Initiative pour la création rapide de logements - cette somme aidera à créer 450 logements dans 25 ensembles résidentiels;

- cette somme aidera à créer 450 logements dans 25 ensembles résidentiels; 3 229 999 $ en contributions par l'entremise de l'Initiative des terrains fédéraux - cette somme aidera à créer 161 logements dans deux ensembles résidentiels.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue à ces projets pour près de 300 millions de dollars afin d'aider à construire près de 1 000 logements dans les communautés à travers la Colombie-Britannique. Ces projets font partie de l'investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement pour la population. Cette somme vise aussi à mettre en place des actions pour stimuler la construction de plus de logements que les gens peuvent se permettre. Depuis 2017, la province compte plus de 90 000 nouveaux logements ou logements en construction, et des actions sont implémentées pour stimuler la construction de milliers d'autres au cours des dix prochaines années.

L'annonce contenait également des détails sur l'entente entre le Canada et BC Builds, qui a été annoncée en février 2024. Cette entente fait partie du Plan du Canada sur le logement et prévoit 2 milliards de dollars en prêts à faible coût par l'intermédiaire du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Cette initiative s'appuie sur l'engagement de la Colombie-Britannique de fournir 2 milliards de dollars en prêts à faible coût et 950 millions de dollars de financement. Cette entente contribuera à augmenter la construction de logements dans l'ensemble du continuum locatif en :

construisant au moins 9 000 logements locatifs, dont au moins 1 800 seront abordables pendant 35 ans pour les personnes à revenu moyen vivant en Colombie-Britannique;

accélérant les approbations et en simplifiant l'administration afin qu'un plus grand nombre de logements puissent être construits plus rapidement et avec moins de formalités administratives, sans perdre de vue l'abordabilité, l'accessibilité et le rendement environnemental;

soutenant un éventail de promoteurs et de fournisseurs de logements neufs plus grand qu'auparavant pour financer plus de logements tout en augmentant la capacité actuelle et future afin d'offrir plus de logements, plus rapidement.

Grâce à des investissements comme ceux-ci, le gouvernement fédéral s'attaque à la crise du logement afin que tout le monde ait un chez-soi sûr et abordable aujourd'hui, et que les générations futures aient la même possibilité de louer ou de posséder un chez-soi que les générations précédentes.

Les détails concernant les ensembles seront communiqués à l'échelle locale au cours des prochaines semaines.

Citations :

« À lui seul, le marché locatif ne permettra pas d'atteindre l'abordabilité du logement dont nous avons besoin. Ces ensembles d'habitation représentent un progrès important dans le rétablissement d'un rôle solide pour le gouvernement fédéral dans le logement abordable et hors marché. Le moment est venu de redoubler d'efforts pour respecter cet engagement. » - L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui plus que jamais, les gens méritent d'avoir un logement qu'ils peuvent s'offrir. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada contribue aux efforts de la Colombie-Britannique pour relever les défis urgents auxquels nous sommes confrontés en matière de logement, et nous nous réjouissons de l'impact positif que ces nouveaux investissements auront sur notre province. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Fournir des logements abordables de bonne qualité est, et doit être, une priorité pour nous tous. Des investissements comme ceux-ci réaffirment notre engagement à construire des logements de grande qualité dans notre collectivité et partout au pays. Notre gouvernement a pris des mesures audacieuses, et ces ensembles résidentiels et d'autres ensembles semblables à l'échelle du pays en sont le résultat. » ‒ Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Le financement sûr et fiable fourni par la SCHL rend la production de logements viable dans le marché difficile d'aujourd'hui. Ces investissements aident les fournisseurs de logements à faire progresser les projets. Ils permettent d'offrir des logements dont on a grandement besoin et de soutenir des emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction. À Wesgroup, nous avons constaté nous-mêmes comment ce soutien favorise la création de logements locatifs du marché et de prix inférieurs à ceux du marché, notamment notre ensemble résidentiel West Oak & 41st, qui est maintenant en construction. Nous sommes heureux de voir cette dernière phase d'investissement et l'incidence positive qu'elle aura sur les collectivités de la Colombie-Britannique. » - Evan Lewis, directeur principal de l'aménagement, Wesgroup Properties

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada . La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

