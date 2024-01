OTTAWA, ON, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Les investissements dans la recherche et dans le partage d'informations et d'idées sont essentiels pour prendre des décisions en matière d'infrastructures fondées sur des données qui soutiennent les collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement fédéral de près de 6 millions de dollars pour douze projets dans le cadre du premier appel de propositions de l'Initiative de recherche et de connaissances. Aux termes de cette initiative, le gouvernement fédéral offre un financement aux bénéficiaires admissibles pour des projets de recherche portant sur les défis liés au logement et aux infrastructures dans les collectivités.

Qu'il s'agisse d'outils qui nous aideront à nous préparer aux effets des changements climatiques, de recherches sur les mesures d'accessibilité financière et de lutte contre la pauvreté dans le cadre de programmes de logement locaux, ou de capteurs installés sur les bâtiments nordiques pour recueillir des données permettant d'améliorer la conception des bâtiments dans l'Arctique, ces projets contribueront à constituer un ensemble de connaissances qui permettront de répondre à ces questions et à ces besoins.

Par exemple, à Edmonton, une équipe de recherche dirigée par Jen Beverly combine une modélisation novatrice du comportement humain, des transports et des feux de forêt. Le projet aidera les collectivités à planifier et à gérer plus efficacement la réponse aux situations d'urgence, les besoins en infrastructures et les mesures d'évacuation en cas de feux de forêt.

Par ailleurs, à Charlottetown, le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard met à la disposition du public des informations sur les risques côtiers et des cartes des zones inondables. Une fois achevé, ce projet soutiendra l'adaptation des infrastructures, protégera mieux les collectivités et augmentera la résilience dans un climat changeant.

L'Université de Toronto, en collaboration avec la Ville de Toronto et d'autres organisations, travaillera en vue de mieux comprendre comment les investissements du gouvernement dans les infrastructures peuvent favoriser des solutions de mobilité à faibles émissions de carbone, tout en améliorant la qualité de l'air, la santé publique et l'équité.

En investissant dans la recherche et l'innovation, le gouvernement fédéral aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, du logement, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Citations

« Ces investissements importants dans la recherche sont essentiels pour trouver des solutions dans le domaine des infrastructures qui feront une différence dans les collectivités. Grâce à la recherche et aux données, nous pouvons renforcer le logement et les infrastructures pour améliorer la qualité de vie des Canadiens. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

En 2019, Infrastructure Canada a lancé l'Initiative de recherche et de connaissances (IRC), un programme de contribution vise à fournir aux décideurs et à toutes les collectivités de meilleures informations - grâce à la recherche et aux données - sur les infrastructures publiques et les enjeux communautaires au Canada .

. L'Initiative fournit des fonds pour aider tous les ordres de gouvernement et les collectivités du Canada à mobiliser de nouvelles idées et pratiques, et à prendre des mesures fondées sur des données probantes qui rendent nos collectivités plus fortes.

à mobiliser de nouvelles idées et pratiques, et à prendre des mesures fondées sur des données probantes qui rendent nos collectivités plus fortes. À ce jour, l'IRC a fourni 10 millions de dollars de financement pour des projets de recherche et de données visant à relever les principaux défis liés aux infrastructures et aux collectivités.

Une deuxième phase de financement a été lancée le 15 décembre 2023 afin de fournir 10 millions de dollars supplémentaires pour de nouveaux projets qui feront progresser l'innovation. Les demandes peuvent être soumises jusqu'au 9 février 2024. Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions d'admissibilité et la façon de soumettre une demande, veuillez consulter le site Web d'Infrastructure Canada.

Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement fédéral investit dans douze projets de recherche novateurs pour renforcer les infrastructures et le logement

Liens connexes

L'Initiative de recherche et de connaissances

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]