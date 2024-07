BURNABY, BC, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé plus de 40,7 millions de dollars sous forme de contributions et de prêts à faible coût afin de soutenir la construction et la réparation de 3 400 logements abordables à Burnaby et à New Westminster. Ce financement provient du Fonds pour le logement abordable (FLA).

L'annonce a été faite par l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam--Port Coquitlam.

L'annonce a eu lieu sur le site de l'ensemble résidentiel YWCA Marion's Place, au 4281, rue Grange. Cet ensemble a reçu 3,2 millions de dollars pour la construction de 32 logements et sera exploité par l'organisme YWCA Metro Vancouver. L'immeuble comprendra des appartements de deux et de trois chambres pour les femmes et leur famille à revenu faible ou modeste. Le site se trouve à proximité de Metrotown, d'épiceries, d'une bibliothèque, de Central Park et des transports en commun. En outre, on offrira sur place des services comme la coordination du développement des collectivités. Le but est d'aider les locataires à accéder à des bourses, à des possibilités d'emploi et à d'autres mesures de soutien à la stabilité économique.

Une liste détaillée des ensembles résidentiels qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Fonds pour le logement abordable est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels abordables comme ceux annoncés aujourd'hui et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin une fois pour toutes à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tout le monde mérite d'avoir un chez-soi sûr. Burnaby figure parmi les marchés locatifs les plus chers au Canada. C'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires locaux pour accroître l'offre de logements abordables. Les investissements dans les logements à prix modique aident non seulement à prévenir l'itinérance et d'autres conditions de vie dangereuses, mais aussi à soutenir les possibilités économiques pour les familles de Burnaby. Cette initiative fera de Burnaby un endroit encore plus attrayant où vivre et travailler. » » - L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord--Seymour

« L'annonce d'aujourd'hui ne concerne pas seulement le logement; il s'agit d'offrir de la stabilité et des occasions aux familles de notre région. En soutenant des ensembles résidentiels comme celui de YWCA Marion's Place, nous aidons les femmes et leurs enfants à se construire un avenir meilleur dans une collectivité solidaire. Grâce au Fonds pour le logement abordable, nous veillons à ce que tout le monde au Canada dispose d'un logement sûr et abordable. En travaillant ensemble en tant que partenaires, tous les ordres de gouvernement accroissent la construction de logements pour répondre aux besoins dans nos collectivités. » - Ron McKinnon, Député fédéral de Coquitlam--Port Coquitlam

« Nous observons une croissance des inégalités de revenus et une hausse du coût de la vie. C'est pourquoi nous devons concentrer nos efforts sur l'augmentation de l'offre de logements abordables où les femmes et leurs enfants peuvent prospérer et s'épanouir. Plus de la moitié des ménages monoparentaux de la Colombie-Britannique vivent sous le seuil de la pauvreté, et la plupart d'entre eux sont dirigés par des femmes. Nous sommes reconnaissants de bénéficier du Fonds pour le logement abordable et tenons à remercier la SCHL de son soutien. Avec la contribution de la SCHL et l'aide de généreux donateurs et de partenaires communautaires, nous pourrons créer 32 logements dans l'ensemble résidentiel YWCA Marion's Place. Ainsi, nous offrirons à 73 femmes et à leurs enfants un logement sûr et abordable où se bâtir un avenir meilleur. » - Erin Seeley, directrice générale, YWCA Metro Vancouver

« La construction de logements est un défi dans ce contexte économique. C'est pourquoi il est extrêmement gratifiant d'avoir accès au Fonds pour le logement abordable, afin de participer à la création de cette nouvelle collectivité. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ces 32 logements au YWCA et aux familles qui dépendent de ses services. » - Henry McQueen, vice-président du développement, Qualex-Landmark

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt, de prêts-subventions ou de contributions. Ces fonds servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements.

Afin d'appuyer le gouvernement du Canada dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des grands constructeurs .

dans son objectif d'accroître l'offre de logements et de répondre à la nécessité d'augmenter le nombre de logements abordables et de logements locatifs, la SCHL crée le cadre des . Le cadre des grands constructeurs aidera à accélérer le traitement des demandes au titre du FLA et du Programme de prêts pour la construction d'appartements. Le statut de grand constructeur est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de grand constructeur .

est accordé aux fournisseurs de logements existants qui ont fait leurs preuves dans la réalisation d'ensembles de logements collectifs. Différents critères s'appliquent aux gouvernements et aux organismes sans but lucratif et à but lucratif afin de déterminer leur admissibilité au statut de . Les grands constructeurs pourraient tirer des avantages de ce statut, par exemple : un traitement prioritaire, un processus simplifié aux étapes de la réception de la demande, de la souscription et de l'approbation, ainsi que des assouplissements relatifs à la souscription et au versement des avances. Ils pourraient aussi profiter de la possibilité d'engagements de financement pour les prochaines années, ce qui leur permettra de prévoir le financement et de mieux planifier les projets à venir.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement du Fonds pour le logement abordable

Nom de l'ensemble résidentiel Région/ville Financement Logements Maison d'hébergement du YWCA, rue Grange Burnaby 3 200 000 $ 32 Affordable Housing Societies, réparations New Westminster 11 140 000 $ 1 114 Heat our Homes New Westminster 103 451 $ 16 Metro Vancouver Housing - Portefeuille de rénovations et de réparations d'immeubles Burnaby 5 600 000 $ 560 (M) (RR) BC Housing Repair Portfolio - Province Burnaby 16 170 000 $ 1 617 L'Arche Greater Vancouver Sussex Redevelopment Burnaby 4 531 481 $ 61 Total 40 744 932 $ 3 400

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]