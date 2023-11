CALGARY, AB, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La population de Calgary, en Alberta, aura accès à de nouveaux logements locatifs sûrs grâce à l'investissement du gouvernement fédéral de 29 millions de dollars sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Les logements sont aussi financés par le Fonds d'innovation pour le logement abordable, au titre duquel le gouvernement du Canada verse 1 million de dollars.

L'annonce de l'achèvement des logements a été faite par George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Robert Sipka, président de Kanas Corporation, au 5709 2nd Street SW.

L'ensemble résidentiel se nomme Orion at Lumino Park. Il s'agit d'une tour d'habitation comptant 135 logements, soit 105 d'une chambre et 30 de deux chambres. Orion est la plus récente des quatre tours d'appartements de Lumino Park qui, ensemble, fournissent des logements à 450 familles. Les logements intègrent de nombreuses caractéristiques environnementales avancées, notamment le chauffage urbain, l'énergie solaire, les fenêtres à triple vitrage et les murs très isolés. Orion a reçu la certification platine de Built Green Canada, ce qui reflète le grand niveau d'efficacité énergétique de la tour d'habitation.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour aider à s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Le gouvernement reconnaît qu'il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques dans des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, pour construire des logements locatifs grandement nécessaires partout au pays. Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr pour vivre et s'épanouir, et nous nous assurerons d'en faire une réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec ses partenaires pour relever les défis que présente l'offre de logements. Grâce à des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs et le Fonds d'innovation pour le logement abordable, nous offrons un plus grand nombre de logements locatifs rapidement. Nous investissons aussi dans des solutions de logement novatrices pour aider chaque collectivité, y compris Calgary. L'annonce d'aujourd'hui permettra de créer des logements sûrs et accessibles pour 135 familles. De plus, elle contribuera à la lutte contre l'itinérance et à l'offre d'un meilleur accès à un logement sûr pour la population canadienne. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Kanas construit des immeubles d'appartements destinés à la location à Calgary depuis 2007, année où nous avons d'abord reconnu la pénurie de logements. Nous intégrons toujours des matériaux incombustibles et les normes d'efficacité énergétique les plus élevées parce que nous souhaitons demeurer propriétaires de nos immeubles à long terme. Nos partenariats avec la SCHL [et le gouvernement de l'Alberta] nous permettent de multiplier ces efforts pour fournir des logements à un plus grand nombre de personnes au Canada. » Robert Sipka, président, Kanas Corporation

Le financement d'Orion se répartit comme suit : 29 millions de dollars en prêt par l'entremise de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL ); 1 million de dollars en prêt par l'entremise du Fonds d'innovation pour le logement abordable (FILA); 50 000 $ en subvention sous forme de financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement; 1,575 million de dollars en subvention du gouvernement de l' Alberta ; 5,385 millions de dollars sous forme de contribution financière de la Kanas Shelter Corporation.

L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements abordables destinés à la location pour la population canadienne. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

L'iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement partout au pays.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

Grâce à l'iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. Le Fonds d'innovation pour le logement abordable (FI) soutient les nouvelles idées qui entraîneront des changements et perturberont le secteur - des idées et des approches qui feront évoluer le secteur du logement abordable et créeront la prochaine génération de logements au Canada .

