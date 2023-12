LA VILLE D'AURORA, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités , et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement fédéral de plus de 700 000 $ pour aider 16 collectivités en Ontario à mettre sur pied des stratégies innovantes de gestion des infrastructures municipales.

L'investissement d'aujourd'hui dans ce qui est connu comme la gestion des actifs aidera les collectivités à s'assurer que leurs infrastructures telles que les routes, les arénas, les ponts, l'eau potable et le traitement des eaux usées, fonctionnent le plus efficacement possible. L'investissement leur permettra également de prendre de meilleures décisions au moment d'investir dans la gestion des actifs pour réduire les risques et permettre aux municipalités d'offrir des services fiables et abordables et une qualité de vie élevée aux résidents.

Parmi les récipiendaires :

La Ville d' Aurora . Elle reçoit 50 000 $ pour élaborer un plan de gestion des actifs qui permettra à la Ville d'acquérir une connaissance approfondie de ses actifs, tout particulièrement les routes, les systèmes d'eau, d'eaux usées et d'eaux pluviales, les installations, le parc automobile, les terrains, les parcs et améliorations territoriales, les ponts et ponceaux, et les machines et équipements. Le financement aidera aussi à améliorer le rendement des actifs, et à préparer efficacement leur entretien futur. Les plans contribueront à faciliter le processus de budgétisation de la Ville. L'élaboration du plan de gestion des actifs municipaux permettra de se conformer à la réglementation provinciale.

Elles reçoivent 50 000 $ pour continuer à collecter des informations sur les matériaux, la taille et l'état des égouts pluviaux non inspectés. La Ville de Quinte West . Elle reçoit 50 000 $ pour mesurer la circulation sur des routes stratégiquement choisies dans la municipalité, améliorer le processus d'évaluation de l'état des routes et fournir de meilleures données de référence pour son plan de gestion des actifs.

Citations

« Les investissements dans les projets de gestion d'infrastructures aideront à améliorer la qualité de vie dans les municipalités de l'Ontario. Le financement annoncé aujourd'hui les aidera à planifier et à gérer leurs infrastructures en fonction de données fiables afin de bâtir des collectivités fortes, durables et abordables.»

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les gouvernements locaux sont responsables d'environ 60% des infrastructures publiques telles que les routes, les ponts et les systèmes de traitement des eaux, sur lesquelles reposent notre économie et notre qualité de vie. C'est pourquoi le fait que nous les soutenions en bâtissant et en préservant une gestion forte des actifs à travers des initiatives tels que le Programme de gestion des actifs municipaux est d'une importance cruciale. Ce programme, financé par le Gouvernement du Canada aide les collectivités en Ontario et à travers le pays à développer des pratiques de gestion des actifs saines et à analyser et collecter des données pour améliorer les décisions d'investissement. »

Scott Pearce, président de la Fédération Canadienne des municipalités

En bref

Les fonds annoncés aujourd'hui proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), un programme de 110 millions de dollars financé par le gouvernement du Canada et géré par la Fédération canadienne des municipalités.

et géré par la Fédération canadienne des municipalités. Le PGAM est conçu pour aider les municipalités canadiennes à renforcer leurs décisions d'investissement dans les infrastructures en se fondant sur des données fiables et de bonnes pratiques de gestion des actifs.

Ce programme propose de la formation en gestion des actifs, du financement et un partage de connaissances, de façon à permettre aux municipalités d'accéder à toutes les données nécessaires à une planification efficace.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars en 12 ans dans des projets visant la gestion des actifs municipaux, le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

