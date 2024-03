YELLOWKNIFE, NT, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit 150 000 $ pour appuyer les études de transport en commun dans trois collectivités.

Annoncés par le ministre Gary Anandasangaree, ces projets appuieront la Première Nation de Nahanni Butte, la Première Nation des Dénés Yellowknives et le Conseil des Métis de Hay River afin d'établir des options de transport en commun pour leurs résidents.

Les trois collectivités utilisent le financement pour effectuer des études de faisabilité afin de déterminer les besoins et les exigences de leurs collectivités respectives. La Première Nation des Déné Yellowknives et le Conseil des Métis de Hay River effectuent des évaluations des transports en commun, préparant ainsi le terrain pour les projets de transport et des façons plus efficaces d'être reliés à Yellowknife. La Première Nation de Nahanni Butte a reçu du financement pour une étude, des consultations publiques et une recherche sur le terrain afin de mieux comprendre les besoins de transport en commun dans sa collectivité.

Ces initiatives de transport en commun aideront à rendre les collectivités autochtones plus inclusives et à améliorer la sécurité et la qualité de vie des utilisateurs de ces services, notamment les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones.

Citations

« Des infrastructures de transport en commun fiables et de meilleure qualité dans les Territoires du Nord-Ouest permettront de rendre les collectivités plus sûres, plus inclusives et plus durables. Soutenir des solutions autochtones fondées sur des données probantes aidera à améliorer la sécurité des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre, ce qui leur permettra de se déplacer en toute sécurité dans leurs collectivités et d'autres régions du territoire. Ces études et évaluations sont essentielles pour déterminer les meilleurs moyens de relier les résidents aux écoles, aux emplois et aux services médicaux grâce à des modes de déplacement plus sûrs. »

L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nahanni Butte est une collectivité isolée située dans la région du Dehcho, dans les Territoires du Nord-Ouest. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de mener une étude visant à identifier les solutions possibles en matière de transport en commun pour répondre aux besoins de nos aînés, de nos enfants et de notre population croissante. Les options de transport en commun aideront nos résidents à se déplacer en toute sécurité dans la collectivité et à se rendre dans d'autres villes et collectivités voisines pour se procurer des biens et des fournitures essentiels, et ce, tout en réduisant la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Cet investissement stratégique permettra non seulement d'offrir une solution de transport en commun à long terme dont Nahanni Butte a grand besoin, mais aussi d'améliorer la qualité de vie de ses résidents. »

Steve Vital, chef de la bande dénée de Nahanni Butte

« Ce financement nous permettra de collaborer avec nos membres et d'identifier les options de transport en commun et de transport communautaire typiques et non traditionnelles pour Ndilǫ et Dettah. Cela devrait renforcer la capacité des membres de la Première Nation des Dénés Yellowknives à répondre à leurs besoins quotidiens grâce à un meilleur accès aux importants services sociaux et de santé, à un plus grand nombre d'emplois et à des possibilités de loisirs. »

Ernest Betsina, chef de la Première Nation des Dénés Yellowknives

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 150 000 $ divisé également entre ces trois projets dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR).

Le FSTR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR sera alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Les demandes pour le volet Projets de planification et de conception du FSTR sont acceptées de façon continue. Les demandeurs admissibles peuvent obtenir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour la planification et la conception d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Ce financement annoncé aujourd'hui aide à répondre à l'appel à la justice 4.8 de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il demande à tous les gouvernements de s'assurer que des plans et des fonds adéquats soient mis en place pour des services de transport en commun sécuritaires et abordables et des infrastructures pour les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identité de genre autochtones qui vivent dans des collectivités éloignées ou rurales.

Le Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles, les peuples autochtones, les organisations autochtones pour les femmes et les personnes 2ELGBTQI+, ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées a été élaboré en partenariat avec les survivantes, les familles, les peuples autochtones, les organisations autochtones pour les femmes et les personnes 2ELGBTQI+, ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, en réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. La Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles, et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du Canada au Plan d'action national. Elle est appuyée par des investissements historiques et une partie importante du Plan d'action au sujet de la Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans lequel la mesure no 9 déclare que le gouvernement fédéral poursuivra « la mise en œuvre de La voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. »

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

