EDMONTON, AB, le 21 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, à la conférence sur l'IA Upper Bound, le gouvernement du Canada et l'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) ont annoncé la nomination et la reconduction de 42 titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR. Cette annonce rendue possible grâce à une enveloppe de 24 M$ consolide le leadership mondial du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle en attirant et en retenant l'élite de la recherche en IA afin de propulser l'innovation et de former la relève d'ici.

Pilier fondamental de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, le programme de chaires en IA Canada-CIFAR permet de recruter les talents en recherche dont nous avons besoin pour stimuler l'innovation au pays, assurer le relais entre le laboratoire et l'industrie, et former la relève scientifique et professionnelle en IA. Le programme offre une grande souplesse de financement à long terme et soutient la formation aux cycles supérieurs et au postdoctorat, tout en multipliant les occasions de collaboration entre les équipes de recherche d'un océan à l'autre.

Avec ces nouvelles nominations et reconductions, le programme compte désormais 143 titulaires de chaires dans des universités de partout au pays, qui sont toutes affiliées à l'un des trois instituts d'IA nationaux, soit l'Amii, Mila et l'Institut Vecteur. Ces spécialistes de la recherche mènent des travaux transformateurs dans des secteurs névralgiques comme la santé, les biotechnologies, l'énergie durable ainsi que l'utilisation sûre et fiable de l'IA.

Créé en 2017 dans le cadre de la première stratégie d'IA nationale au monde, le programme de chaires s'est taillé une réputation enviable sur la scène internationale. Collectivement, les titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR constituent le troisième plus important pôle de recherche mondial en IA pour l'impact de ses travaux.

« Le Canada n'en est pas à sa première expérience lorsqu'il s'agit de transformer des périodes de grands changements en occasions à saisir. En portant à 143 le nombre de chaires en IA Canada-CIFAR au sein de notre réseau national, nous veillons à ce que notre pays demeure le meilleur endroit au monde pour les chercheurs de talent en intelligence artificielle qui souhaitent faire avancer leur carrière et façonner l'avenir. Ces 42 chaires, nouvelles ou renouvelées, représentent le summum de l'excellence en recherche. Les travaux de leurs titulaires feront en sorte que l'IA de demain sera développée et déployée ici même au Canada, dans le respect de nos valeurs d'innovation et de sécurité. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Ce cap des quelque 140 titulaires de chaires en IA Canada-CIFAR témoigne de la réussite durable de la toute première stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle au monde. Dès le départ, nous avons fait le choix d'investir dans les talents, qui constituent la plus grande richesse de tout écosystème d'IA. Ce groupe de spécialistes de tous les horizons mène des travaux à fort impact qui contribuent à améliorer concrètement la qualité de vie de la population canadienne. Grâce au programme de chaires en IA Canada-CIFAR - le troisième plus important groupe de recherche au monde pour l'impact de ses travaux -, nous ne nous contentons pas d'attirer des talents : nous bâtissons une tradition d'innovation dont bénéficieront les générations futures. »

-- Elissa Strome, directrice générale, Stratégie pancanadienne en matière d'IA, CIFAR

Cette cohorte réunit des chercheuses et chercheurs de neuf universités affilées aux trois instituts d'IA nationaux, soit l'Amiii (Edmonton), Mila (Montréal) et l'Institut Vecteur (Toronto).

Amii (Alberta Machine Intelligence Institute)

Nouvelles nominations

Ife Adebara - Université de l'Alberta

Blair Attard-Frost - Université de l'Alberta

Jocelyn (Qiaochu) Chen - Université de l'Alberta

Carrie Demmans Epp - Université de l'Alberta

Russell Dinnage - Université de l'Alberta

Hila Gonen - Université de la Colombie-Britannique

Erin Grant - Université de l'Alberta

Jun Jin - Université de l'Alberta

Craig Jones - Université de l'Alberta

Majeed Kazemitabaar - Université de l'Alberta

Mathias Lécuyer - Université de la Colombie-Britannique

Ke Li - Université Simon Fraser

Xingyu Li - Université de l'Alberta

Jason Peng - Université Simon Fraser

Amber Simpson - Université de l'Alberta

Bahareh Tolooshams - Université de l'Alberta

Tian Tian - Université de l'Alberta

Serena Wang - Université de la Colombie-Britannique

Zhou Yang - Université de l'Alberta

Xi Ye - Université de l'Alberta

Renouvellements

Michael Bowling - Université de l'Alberta

Russ Greiner - Université de l'Alberta

Yuhong Guo - Université Carleton

Jacob Jaremko - Université de l'Alberta

Linglong Kong - Université de l'Alberta

Marlos C. Machado - Université de l'Alberta

Patrick Pilarski - Université de l'Alberta

Dale Schuurmans - Université de l'Alberta

Danica Sutherland - Université de la Colombie-Britannique

Rich Sutton - Université de l'Alberta

Osmar R. Zaïane - Université de l'Alberta

Sandra Zilles - Université de Regina

MILA (Institut québécois d'intelligence artificielle)

Renouvellements

Glen Berseth - Université de Montréal

Foutse Khomh - Polytechnique Montréal

Hugo Larochelle - Université de Montréal

Timothy O'Donnell - Université McGill

Dhanya Sridhar - Université de Montréal

INSTITUT VECTEUR

Nouvelles nominations

Tim Rudner - Université de Toronto

Ohad Shamir - Université de Toronto

Renouvellements

Jeff Clune - Université de la Colombie-Britannique

David Duvenaud - Université de Toronto

Rahul Krishnan - Université de Toronto

À propos du CIFAR et de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA

L'Institut canadien de recherches avancées (CIFAR) est un organisme de recherche d'influence mondiale fièrement établi au Canada. Nous mobilisons les personnes les plus brillantes du monde, dans toutes les disciplines et à tous les stades de leur carrière, pour faire progresser les connaissances transformatrices et résoudre, ensemble, les plus grands problèmes de l'humanité. Le CIFAR reçoit le généreux soutien des gouvernements du Canada, de l'Alberta et du Québec, de fondations canadiennes et internationales, ainsi que de donateurs individuels, d'entreprises et d'organismes partenaires.

La Stratégie pancanadienne en matière d'IA est une initiative nationale financée par le gouvernement fédéral afin d'établir et de maintenir le leadership mondial du Canada en matière de recherche et de formation des talents en IA. Depuis 2017, le CIFAR agit comme important partenaire de mise en œuvre en aidant à coordonner le déploiement de l'initiative et à harmoniser les forces des trois instituts nationaux d'IA, soit l'Amiii à Edmonton, Mila à Montréal et l'Institut Vecteur à Toronto.

À propos du programme de chaires en IA Canada-CIFAR

Pilier de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, le programme de chaires en IA Canada-CIFAR a permis d'attirer et de retenir plus de 140 spécialistes de renommée mondiale en recherche sur l'intelligence artificielle. Cette communauté constitue le troisième plus important pôle de recherche mondial en IA pour l'impact de ses travaux. Nos équipes de recherche sont actives dans tous les domaines de l'IA, tant pour faire avancer la science fondamentale que pour développer des applications utiles à la société et à l'économie, notamment en santé et sciences de la vie, en énergie, dans l'industrie et dans les transports. Les titulaires de chaires contribuent également à former la relève en IA. Chaque année, ce sont plus de 250 étudiantes et étudiants qui obtiennent leur doctorat ou postdoctorat dans des universités affiliées aux instituts d'IA nationaux. De ce nombre, beaucoup continuent de faire progresser le domaine, tant dans le milieu universitaire que dans l'industrie. Le CIFAR mobilise également les expertises par l'intermédiaire du Programme de recherche de l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle (ICSIA) au CIFAR afin de favoriser le développement de solutions d'IA sûres et dignes de confiance.

PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

Krista Davidson

Directrice associée, Communications en matière d'IA, CIFAR

647 383-7218

[email protected]

Peter Wall

Chef de cabinet adjoint et directeur des communications

Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

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Relations avec les médias

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

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SOURCE L’Institut canadien de recherches avancées (CIFAR)