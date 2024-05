BRIDGEWATER, NÉ, le 15 mai 2024 /CNW/ - L'organisme Lunenburg County Wheels ajoutera quatre fourgonnettes à son parc de véhicules grâce à un investissement conjoint de 432 000 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Cela a été annoncé par la ministre Becky Druhan et Jerome Tanner, président du conseil d'administration de Lunenburg County Wheels. L'élargissement du parc de véhicules permettra à Lunenburg County Wheels de desservir un plus grand nombre de personnes dans un secteur élargi.

Lunenburg County Wheels est un organisme à but non lucratif qui offre des services de transport dans les collectivités rurales de l'ouest du comté de Lunenburg. Grâce aux quatre véhicules supplémentaires, davantage de résidents de l'ouest du comté de Lunenburg disposeront d'un moyen de transport abordable qui les aidera à se déplacer.

Les investissements dans le transport en commun, comme celui-ci, contribuent à rendre les collectivités plus inclusives et à améliorer la qualité de vie des usagers de ces services.

Citations

« Les organismes comme Lunenburg County Wheels sont des partenaires inestimables qui nous aident à renforcer nos collectivités et à faciliter la vie des résidents. Nous sommes fiers de soutenir ce projet qui aidera encore plus de personnes dans le comté de Lunenburg à se déplacer facilement et commodément. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents des collectivités de toute la Nouvelle-Écosse comptent sur le transport en commun pour accomplir leurs tâches quotidiennes et se rendre là où ils doivent aller. Des investissements comme celui-ci font une grande différence dans nos collectivités rurales, où il y a souvent moins d'options de transport. Je suis heureuse de soutenir cet important organisme et de l'aider à élargir son parc de véhicules, pour qu'il puisse mieux desservir le comté de Lunenburg. »

L'honourable Becky Druhan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse et députée de Lunenburg West

« L'ajout de ces quatre fourgonnettes de transport adapté permet à Lunenburg County Wheels d'entamer la dernière phase de son projet qui consiste à étendre son service de transport abordable pour pouvoir desservir tout l'ouest du comté de Lunenburg. Ce projet nous donne un sentiment d'accomplissement. Nous n'aurions pas pu mettre ce service en œuvre, après un an de planification, sans le soutien des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de notre conseil d'administration, de nos chauffeurs, de nos commanditaires et des autorités municipales du comté de Lunenburg. Nous espérons que la mise en œuvre de ce service sera une réussite et que nous pourrons l'offrir pendant de nombreuses années. »

Jerome Tanner, président du conseil d'administration de Lunenburg County Wheels

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 345 600 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR), et la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 86 400 $.

Le FSTR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTR sera alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Le volet Projets d'immobilisations du FSTCR aide à couvrir les coûts d'immobilisations tels que l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, ainsi que le soutien à l'achat de véhicules à zéro émission.

Les demandeurs admissibles ont pu demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). Ce volet a pris fin le 28 février 2024.

Le volet Projets de planification et de conception du FSTCR accepte de manière continue des soumissions. Dans le cadre de ce volet, les candidats admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets des collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leur collectivité. Parmi les activités admissibles dans le cadre des projets de planification et de conception, on peut citer l'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, ainsi que les sondages.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fourni un financement fédéral pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités à travers le pays.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Renseignements: Veuillez vous adresser à :Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias: Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Gary Andrea, Conseiller en communications, Ministère des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse, 902-456-6196, [email protected]; Jerome Tanner, Président, Lunenburg County Wheels, 902-212-0407, [email protected]; Eric Hustvedt, Responsable des communications, Lunenburg County Wheels, 902-677-2794, 902-541-7553, [email protected]