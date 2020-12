Le gouvernement fédéral et la municipalité régionale de York investissent pour que des services Internet haute vitesse puissent être offerts à Udora et sur l'île Georgina

Les peuples autochtones de l'Ontario et les Ontariens des régions rurales bénéficieront d'une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Les Ontariens savent que l'accès à Internet haute vitesse n'est plus un luxe : c'est une nécessité pour l'ensemble de la population, y compris pour les résidents des régions rurales et éloignées.

La pandémie de COVID-19 a fait ressortir l'importance des services Internet haute vitesse, et ce besoin ne fera que s'accentuer. Aujourd'hui plus que jamais, les gens doivent pouvoir disposer d'une connexion haute vitesse fiable et abordable à partir de leur domicile pour travailler, s'instruire ou communiquer avec leurs proches.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef, a annoncé que les Chippewas de la Première Nation de l'île Georgina et les résidents d'Udora, dans la municipalité régionale de York, bénéficieraient bientôt d'un meilleur accès à Internet haute vitesse grâce à un projet de connexion à la large bande financé par le gouvernement du Canada et la municipalité régionale de York. Les travaux devraient être terminés au début de 2021, et le branchement devrait être fait peu de temps après.

Le projet, qui consiste à faire passer la fibre optique par câble sous-marin jusqu'à l'île Georgina, permettra à 462 ménages de la municipalité régionale de York d'avoir accès à des services à large bande haute vitesse fiables.

Le financement du projet est réparti comme suit :

2 millions de dollars du gouvernement du Canada , par l'entremise du programme Brancher pour innover;

, par l'entremise du programme Brancher pour innover; 3 millions de dollars de la municipalité régionale de York.

Citations

« Le service Internet haute vitesse est essentiel à la réussite des résidents des régions rurales de l'Ontario. La crise de la COVID-19 a fait ressortir l'importance de l'accès au monde numérique. En investissant dans ce projet dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé numérique afin que les Canadiens des régions rurales de l'Ontario puissent profiter eux aussi de tous les avantages qu'offre le numérique. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Le Conseil régional de York est déterminé à améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans toutes nos communautés, spécialement celles qui sont moins bien desservies, comme celle d'Udora et celle des Chippewas de l'île Georgina. Par l'entremise du programme Brancher pour innover, le gouvernement du Canada a bien voulu attribuer un financement de 2 millions de dollars à ce projet. Grâce à cet investissement et à celui de 3 millions de dollars voté par la Région de York, nous pourrons mieux brancher nos communautés durant cette période où plusieurs travaillent ou étudient à partir de la maison. »

- Le président et directeur général du Conseil régional de York, Wayne Emmerson

« Nous savons tous que l'accès à Internet haute vitesse est important pour stimuler l'innovation et la création d'emplois, et pour améliorer la qualité de vie de nos résidents. Cet investissement substantiel permettra d'étendre le réseau de fibres optiques noires de la Région de York. Ainsi, la collectivité des Chippewas de l'île Georgina de même que les résidents d'Udora pourront bénéficier de tous les avantages économiques, éducatifs et sociaux que l'Internet haute vitesse peut offrir. »

- La présidente du conseil de YorkNet et mairesse de la Ville de Georgina, Margaret Quirk

« La Première Nation des Chippewas de l'île Georgina est heureuse d'apprendre que tous ses édifices seront dotés d'un accès à Internet haute vitesse. Les activités quotidiennes au sein de notre communauté étaient freinées par la lenteur de la connexion Internet. En raison des mesures de confinement que nous avons dû prendre dans notre Première Nation durant la pandémie, l'Internet était devenu crucial pour la formation scolaire de nos jeunes, ainsi que pour nos entreprises et nos relations avec le monde extérieur. La société évolue, et il est de plus en plus évident que pour aller de l'avant, nous devons avoir accès aux dernières technologies. »

- La chef de la Première Nation des Chippewas de l'île Georgina, Donna Big Canoe

Les faits en bref

Le 9 novembre, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour la large bande universelle (FLBU). Cet investissement de 1,75 milliard de dollars va aider à brancher plus rapidement les résidents des communautés rurales de l' Ontario à Internet haute vitesse.

a lancé le Fonds pour la large bande universelle (FLBU). Cet investissement de 1,75 milliard de dollars va aider à brancher plus rapidement les résidents des communautés rurales de l' à Internet haute vitesse. Dans le cadre de ses investissements au titre du FLBU, le gouvernement fédéral a pris des mesures immédiates en lançant un volet de réalisation rapide de 150 millions de dollars afin de financer des projets prêts à démarrer qui permettront d'offrir des services Internet haute vitesse dans des communautés d'ici 12 mois.

Le gouvernement du Canada a également conclu une entente de 600 millions de dollars pour obtenir un accès Internet haut débit dans les régions les plus éloignées du Canada , y compris dans le Grand Nord, par l'entremise de la constellation de satellites en orbite basse de Télésat.

a également conclu une entente de 600 millions de dollars pour obtenir un accès Internet haut débit dans les régions les plus éloignées du , y compris dans le Grand Nord, par l'entremise de la constellation de satellites en orbite basse de Télésat. Le programme Brancher pour innover vise à améliorer les services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : Innovation canadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, [email protected], 613-295-8123; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected], 343-291-1777

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home