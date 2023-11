OAKVILLE, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 55,7 millions de dollars dans la construction de 131 logements destinés à la location à Oakville. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a été faite au 2475, chemin Old Bronte, par Pam Damoff, députée fédérale d'Oakville-Nord‒Burlington, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et par l'honorable Anita Anand, députée fédérale d'Oakville.

L'immeuble de huit étages dont les appartements seront destinés à la location est en cours de construction par One Urban. Il se situe à l'ouest du centre-ville d'Oakville, dans un quartier résidentiel en développement, à proximité d'écoles, d'un hôpital, de parcs, d'une épicerie et des principaux circuits de transport en commun. L'immeuble compte 29 logements sans obstacles et toutes les aires communes ont également été conçues pour être sans obstacles.

L'ensemble résidentiel met l'accent sur la durabilité environnementale grâce à la mise en œuvre d'un système de chauffage et de climatisation géothermique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On prévoit qu'il permettra d'économiser deux millions de litres d'eau par année et de réduire la consommation d'énergie hydroélectrique de 47,5 % et les émissions de gaz à effet de serre de plus de 60 %.

L'ensemble, qui devrait être achevé dès le printemps 2024, a aussi reçu 6,25 millions de dollars en subvention de l'administration régionale de Halton.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques, par l'entremise de programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin partout au pays. Tous les Canadiens méritent un endroit sûr où bâtir et vivre leur vie. Nous veillerons à ce que cet objectif devienne une réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement locatif qui deviendra leur chez-soi. Le gouvernement fédéral travaille à renverser cette tendance. Grâce à des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, nous stimulons la création de logements locatifs dont nous avons grandement besoin, comme ces 131 logements construits ici même, à Oakville, dans ma circonscription. De tels investissements aideront à accroître l'offre de logements. Notre gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques pour que tous les Canadians aient un chez-soi sûr dont ils sont fiers. » − Pam Damoff, députée fédérale d'Oakville-Nord‒Burlington

« Notre population augmente et il est crucial d'avoir des initiatives stratégiques en matière de logement. Les logements destinés à la location sont un élément essentiel de la solution. L'initiative Financement de la construction de logements locatifs relève le défi en encourageant la construction de logements destinés à la location. L'annonce d'aujourd'hui permettra l'ajout de 131 logements et garantira à la collectivité d'Oakville un marché du logement stable pour les générations à venir. » - L'honorable Anita Anand, députée fédérale d'Oakville

« Nous continuons à offrir davantage de possibilités d'aide au logement à la collectivité de Halton. Nous sommes fiers d'investir 6,25 millions de dollars dans ce projet et de créer 25 nouveaux appartements locatifs subventionnés pour les personnes qui en ont le plus besoin. Tout le monde mérite d'avoir un toit sur la tête, et ce projet est soutenu par des partenariats solides avec d'autres niveaux de gouvernement et la communauté des promoteurs immobiliers. Merci à tous ceux qui travaillent avec nous sur cet important projet. » − Gary Carr, président de l'administration régionale de Halton

« La liste d'attente de l'organisme Halton Access to Community Housing (HATCH) ne cesse de s'allonger et cela préoccupe tous les représentants locaux. Ce projet contribuera à répondre à la demande à Oakville et à South Halton. Notre collectivité est heureuse de soutenir la collaboration de la région de Halton avec ses partenaires fédéraux et ce projet met en évidence l'approche collaborative nécessaire pour augmenter l'offre de logements locatifs à Oakville. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec tous les niveaux de gouvernement afin de relever nos défis en matière de logement. ‒ Rob Burton, maire d'Oakville

« La croissance remarquable de la population canadienne a entraîné une grave pénurie de logements destinés à la location. Notre engagement à fournir des logements locatifs de qualité demeure ferme. Nous sommes déterminés à collaborer avec tous les ordres de gouvernement pour nous attaquer à ce problème. La collaboration est essentielle pour régler définitivement cette crise et veiller à ce que les personnes au Canada aient accès aux logements dont elles ont besoin. Ensemble, nous pouvons faire une différence en créant des collectivités prospères et en tenant la promesse d'offrir l'accès à un logement de qualité à tout le monde. » ‒ Nick Stillo, directeur principal et chef de l'exploitation, One Urban

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada.

L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada. Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables.

L'iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement.

Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.



Grâce à l'iFCLL, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

, le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs.

Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

Visitez le site Canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada.

