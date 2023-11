OTTAWA, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 432 millions de dollars pour la construction de 1 115 logements destinés à la location dans six ensembles résidentiels à Ottawa. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a eu lieu à Kanata Woods par l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata-Carleton, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Situé au 180, avenue Kanata, cet ensemble résidentiel est un immeuble de six étages à usage mixte comprenant 306 logements, ainsi qu'un café, un restaurant et un gymnase. L'immeuble sera doté d'une terrasse sur le toit. Celle-ci surplombera la cour arrière et comprendra un jardin communautaire et des panneaux solaires. L'ensemble Kanata Woods devrait être achevé d'ici l'hiver 2024. Il a reçu un financement de 127 millions de dollars dans le cadre de l'iFCLL.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques, par l'entremise de programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin partout au pays. Tous les Canadiens méritent un endroit sûr où bâtir et vivre leur vie. Nous nous assurerons que cet objectif devienne réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes déterminés à travailler avec toutes les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements locatifs à Ottawa et partout au pays. Des initiatives comme l'iFCLL contribuent à accroître l'offre de nouveaux logements locatifs et aident un plus grand nombre de Canadiens à trouver un chez-soi sûr et qui convient à leurs besoins. En investissant plus de 430 millions de dollars pour construire plus de 1 000 logements à Ottawa et dans la région, nous nous assurons que les personnes et les familles à revenu moyen ont les logements dont elles ont besoin pour prospérer. » - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et députée fédérale de Kanata-Carleton

Faits en bref :

Voici les renseignements sur le financement des cinq autres ensembles résidentiels d' Ottawa : 105 millions de dollars de l'iFCLL pour 270 logements au 1040, rue Somerset ; 96,6 millions de dollars de l'iFCLL pour 267 logements au 2140, chemin Baseline; 2,4 millions de dollars de l'iFCLL pour 10 logements au 284, chemin Presland; 39 millions de dollars de l'iFCLL pour 114 logements au 488-500, rue Bank; 60 millions de dollars de l'iFCLL pour 148 logements au 30, rue Jos-Montferrand, à Gatineau .

: La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Elle complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

