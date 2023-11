ORILLIA, ON, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 20 millions de dollars pour la construction de 48 logements destinés à la location à Orillia. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

Situé au 175, rue Oxford, l'ensemble résidentiel Regent Park House de Kindred Works sera le résultat de la transformation d'un terrain sous-utilisé en un immeuble de densité moyenne. Cet immeuble comptera 48 appartements répartis sur trois étages. Il y aura aussi un jardin afin de rendre l'endroit plus animé et durable pour les résidents.

La construction de l'ensemble résidentiel devrait être achevée d'ici le printemps 2025.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citation :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques, par l'intermédiaire de programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin partout au pays. Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr où bâtir et vivre sa vie. Nous veillerons à ce que cet objectif devienne une réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'initiative Financement de la construction de logements locatifs du gouvernement fédéral fait exactement ce pour quoi elle a été conçue, c'est-à-dire permettre la construction de logements locatifs sûrs pour résidents à revenus mixtes destinés aux Canadiens dans l'ensemble du pays. Nous sommes ravis que notre projet d'ensemble résidentiel à Orillia, la Regent Park House, fasse partie de cette initiative. Grâce à ce programme, nous serons en mesure de fournir un tiers des unités à un prix inférieur à celui du loyer du marché, répondant ainsi aux besoins essentiels en matière de logement des habitants de la collectivité d'Orillia. » - Tim Blair, directeur général et associé directeur, Kindred Works.

« Nous sommes ravis que l'ensemble résidentiel Regent Park House à Orillia soit en cours de construction, car il représente notre engagement à atteindre la carboneutralité dans nos projets immobiliers. L'immeuble sera conçu pour consommer très peu d'énergie et produire autant d'électricité qu'il en consommera sur une année, de sorte que les opérations ne génèreront aucune émission de carbone. Grâce à une sélection rigoureuse des matériaux, nous parviendrons également à réduire de 50 % le carbone incorporé dans les matériaux de construction. » - David Constable, associé directeur, Kindred Works

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. L' iFCLL complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

