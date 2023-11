MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de plus de 925 millions de dollars pour la construction de 2 976 logements destinés à la location qui seront répartis dans vingt ensembles résidentiels à Montréal, sur la rive nord de Montréal et sur la rive sud de Montréal. Le financement est fourni sous forme de prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables dans le cadre de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL).

L'annonce a été faite à Cité Nature, phase 5, à Montréal, par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Laurier-Sainte-Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Eli Feldman de Cité Nature 5 et Marc Rasmussen de FRWA Architects ont été également présent lors de l'annonce.

Située au 5150, boulevard de l'Assomption, Cité Nature, phase 5 est une tour d'habitation qui comprendra 8 studios, 112 logements d'une chambre, 62 logements de deux chambres et 4 logements de trois chambres. L'immeuble est situé au cœur de la ville et à proximité de plusieurs grandes attractions, comme le Biodôme, le Jardin botanique de Montréal et le Stade olympique. Il offrira aussi un accès facile et rapide à des lignes d'autobus et à la station de métro L'Assomption. L'ensemble devrait être achevé d'ici le printemps 2025. Il a reçu un financement de 63,04 millions de dollars dans le cadre de l'iFCLL.

Au Canada, la construction de logements locatifs n'a pas suivi le rythme de la croissance des villes et de la population. Par conséquent, le parc locatif existant diminue depuis des décennies et se fait vieillissant. Pour s'attaquer à ce problème, le gouvernement fédéral a lancé l'iFCLL dans le but de contribuer à la construction de logements locatifs partout au pays. Il est essentiel d'accroître l'offre globale de logements locatifs pour créer des collectivités plus fortes et plus dynamiques où les gens peuvent être fiers de vivre.

Citations :

« Nous devons accroître l'offre de logements. C'est pourquoi nous faisons des investissements stratégiques dans des programmes comme l'initiative Financement de la construction de logements locatifs, pour construire des logements locatifs dont nous avons grandement besoin partout au pays. Tout le monde au Canada mérite un endroit sûr où bâtir et vivre sa vie. Nous veillerons à ce que cet objectif devienne une réalité. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès au logement est un droit de la personne et il est essentiel au sentiment de dignité, de sécurité et d'inclusion. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les collectivités pour relever le défi que présente la construction de plus de logements à Montréal. Grâce à l'iFCLL, notre gouvernement accroît l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant plus de 925 millions de dollars dans la construction de près de 3 000 logements. Ces logements écoénergétiques et accessibles profiteront aux personnes et aux familles de la classe moyenne et stimuleront l'économie locale. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député fédéral de Laurier-Sainte-Marie

Faits en bref :

L' initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements destinés à la location pour les personnes à revenu moyen au Canada . Cette initiative a un impact positif sur le système de logement à un coût minime pour les contribuables. L' iFCLL fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. L' iFCLL complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Grâce à l' iFCLL , le gouvernement fédéral encourage la construction de plus de 71 000 logements locatifs. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins.

Annexe - Ensembles résidentiels financés dans le cadre de l'iFCLL sur l'île de Montréal, la rive nord de Montréal et la rive sud de Montréal

Nom du projet Municipalité Nombre de logements Montant du financement Projet Le Bossuet, phase 4 Montréal 65 11 399 000 $ Anima (Chabanel) Montréal 172 54 848 000 $ Cité Nature, phase 5 Montréal 186 63 040 000 $ Logement abordable à Pierrefonds Montréal 89 27 525 000 $ Projet 2500, rue Sainte-Catherine Est Montréal 26 8 474 000 $ Le Miramont Montréal 111 31 300 000 $ La tour Belvédère Montréal 217 70 314 480 $ Logement abordable à Crémazie Montréal 108 31 680 000 $ Le DeRome Montréal 38 9 283 000 $ Place Airlie LaSalle 75 23 450 000 $ Mostrat Newman LaSalle 228 64 655 000 $ Les Jardins Jean Brillon LaSalle 91 24 000 000 $ Westwalk Montréal 393 165 835 000 $ Le Sherbrooke Est Montréal 90 24 770 000 $ Jardins Scotti Repentigny 144 33 700 000 $ Apero Terrebonne 401 110 000 000 $ Evado Sainte-Thérèse 42 11 635 000 $ TOD de la gare Candiac 241 74 938 000 $ Relief St-Constant Saint-Constant 71 16 570 000 $ Fluvia Brossard 185 67 700 000 $ Total

2 976 925 166 480 $

