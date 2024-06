OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé aujourd'hui la nomination d'un nouveau membre fédéral au conseil d'administration de Waterfront Toronto.

Monsieur Michael A. Braithwaite siégera au conseil d'administration à compter d'aujourd'hui. Fort de plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre supérieur, c'est un fervent défenseur du logement, de la lutte contre la pauvreté et l'itinérance. Il est actuellement président-directeur général de Blue Door, un organisme de la région de York qui s'efforce de trouver rapidement un logement et du soutien pour les gens dans le besoin.

Le mandat des membres fédéraux actuels du conseil d'administration de Waterfront Toronto (madame Leslie Woo, monsieur Drew Fagan et monsieur Rahul Bhardwaj) a été renouvelé. Le ministre Fraser exprime également sa gratitude envers madame Jeanhy Shim pour son importante contribution en tant que membre du conseil d'administration de juin 2017 à décembre 2023.

Tous les membres fédéraux ont été désignés à l'issue de processus de sélection ouverts, transparents, fondés sur le mérite et reflétant la diversité de la population canadienne.

« Je suis ravi d'annoncer la nomination de M. Braithwaite au conseil d'administration de Waterfront Toronto, ainsi que le renouvellement du mandat de M. Bhardwaj, de M. Fagan et de Mme Woo. Leur expertise, leur expérience et leur professionnalisme diversifiés seront un formidable atout dans le travail visant à construire des espaces communautaires plus durables, plus inclusifs et plus accessibles à Toronto. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Waterfront Toronto , une société en partenariat anciennement connue sous le nom de « Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto », a été mise sur pied en 2001 par les trois ordres de gouvernement (le Canada , la province de l' Ontario et la ville de Toronto ). Sa tâche consiste à superviser, à diriger et à concrétiser le renouvellement et la revitalisation du secteur riverain de Toronto .

, une société en partenariat anciennement connue sous le nom de « Société de revitalisation du secteur riverain de », a été mise sur pied en 2001 par les trois ordres de gouvernement (le , la province de l' et la ville de ). Sa tâche consiste à superviser, à diriger et à concrétiser le renouvellement et la revitalisation du secteur riverain de . La société dispose d'un mandat de 25 ans pour la transformation de 800 hectares de terrains contaminés, dans le secteur riverain de Toronto , en magnifiques collectivités accessibles et durables à usage multiple ainsi qu'en espaces publics.

, en magnifiques collectivités accessibles et durables à usage multiple ainsi qu'en espaces publics. Le conseil d'administration est composé de 12 membres; le gouvernement du Canada , la province de l' Ontario et la ville de Toronto nomment quatre membres chacun, alors que le président est nommé conjointement par les trois ordres de gouvernement.

, la province de l' et la ville de nomment quatre membres chacun, alors que le président est nommé conjointement par les trois ordres de gouvernement. Le conseil d'administration est responsable de la gouvernance et de la supervision des activités de l'entreprise, ainsi que de la planification, de l'orientation stratégique et des décisions d'investissement.

