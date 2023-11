BRANDON, MB, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Un investissement fédéral de 348 161 $ permettra de réparer des appartements abordables et des logements d'urgence pour sans-abri à Brandon. L'investissement aidera également Ste. Rose et District Handi-Van, la ville de Carberry et la municipalité de North Cypress - Langford à acheter de nouveaux véhicules accessibles pour le transport en commun.

Annoncé par le secrétaire parlementaire Chris Bittle, ce financement provenant de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance du gouvernement fédéral permettra d'effectuer des réparations structurelles sur un bâtiment situé à Brandon. L'immeuble contient trois logements d'urgence pour sans-abri et 26 appartements abordables, qui sont loués à des taux égaux ou inférieurs aux taux de l'aide à l'emploi et de l'aide au revenu. Des réparations d'urgence sont nécessaires pour stabiliser le bâtiment après des dégâts d'eau antérieurs, pour réacheminer l'eau afin de prévenir de futures défaillances structurelles, et pour rendre le bâtiment plus sécuritaire.

L'organisation sans but lucratif Ste. Rose and District Handi-Van recevra également un financement pour l'achat d'un nouveau véhicule de transport en commun accessible. Ce nouveau véhicule aidera les habitants, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées, de Ste Rose du Lac et de Lakeshore à se déplacer et leur permettra également d'avoir accès aux collectivités voisines, telles que Brandon et Winnipeg.

Le financement permettra également d'acheter un nouveau véhicule accessible pour la ville de Carberry et le service de transport adapté de la municipalité de North Cypress - Langford.

Cet investissement dans le transport en commun contribuera à rendre ces collectivités plus inclusives et améliorera la qualité de vie des utilisateurs de ces services en facilitant leurs déplacements.

Citations

« Il existe de nombreux liens entre le logement et le transport en commun. En investissant dans le transport en commun et le logement, nous permettons aux habitants d'avoir accès à des milieux de vie et de travail abordables et accessibles. Nous continuerons de soutenir des projets comme ceux-ci, qui aident les Manitobains à prospérer et à mener une vie indépendante et plus épanouie pour les générations à venir. »

Chris Bittle, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de St. Catharines, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Carberry est très reconnaissante de recevoir du financement pour un nouveau véhicule de transport adapté. Les transports en commun sont très utiles et essentiels pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour plusieurs autres membres de la collectivité qui les utilisent pour faire leurs courses, se rendre à des rendez-vous médicaux, faire des excursions, etc. Ce véhicule leur permettra de conserver leur autonomie. Au nom de la municipalité de Carberry, je vous remercie pour ce financement. »

Ray Muirhead, maire de Carberry

« Au nom de la Ville de Brandon, de sa clientèle, de ses résidents et de ses partenaires communautaires, la Brandon Neighbourhood Renewal Corporation exprime sa profonde gratitude au ministère du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du gouvernement du Canada pour son soutien inestimable dans le cadre de la stratégie Vers un chez-soi. Malheureusement, les problèmes d'itinérance à Brandon ont triplé depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il est évident que le logement abordable est une solution essentielle pour lutter contre l'itinérance. L'injection de fonds destinés à la réparation de logements abordables contribuera grandement à prévenir l'itinérance et à assurer la stabilité des refuges. »

Rushana Newman, directrice exécutive, Brandon Neighbourhood Renewal Corporation

« Au nom de tous les membres de notre organisation et des collectivités que nous desservons, nous remercions le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural du gouvernement du Canada de nous avoir aidés à financer notre nouveau projet d'achat d'un véhicule accessible aux fauteuils roulants. Nous sommes éternellement reconnaissants de ce financement, qui nous permettra de continuer d'assurer le transport de toutes les personnes à mobilité réduite dans nos collectivités rurales. »

Kendra Moriaux, gestionnaire, Ste. Rose & District Handivan Inc.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 96 954 $ dans le projet de réparation des logements dans le cadre de la stratégie Vers un chez-soi.

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 collectivités désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 collectivités autochtones ainsi qu'à des collectivités rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri. Le gouvernement fédéral a récemment annoncé les partenaires de l'initiative de recherche-action sur l'itinérance chronique. En identifiant et en documentant les obstacles persistants, les réussites et les défis, on mettra à l'essai des stratégies pour mettre fin à l'itinérance chronique qui pourront être adaptées à l'ensemble du Canada .

. Dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral investit près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance.

De plus, le gouvernement fédéral investit 251 207 dollars dans les deux projets de transport en commun par l'intermédiaire du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Les municipalités et les partenaires font une contribution de 62 802 dollars . Ces projets dépendent de la conclusion d'ententes de contribution.

dans les deux projets de transport en commun par l'intermédiaire du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural. Les municipalités et les partenaires font une contribution de 62 . Ces projets dépendent de la conclusion d'ententes de contribution. Le FSTR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Les demandes relatives au volet de financement des projets d'immobilisations du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sont acceptées de façon continue. Ce volet vise à couvrir des coûts d'immobilisations comme l'achat de véhicules ou de plateformes numériques, en plus de soutenir l'achat de véhicules zéro émission.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun carboneutre (p. ex. pour l'achat d'un ou de plusieurs véhicules zéro émission).

Un minimum de 10 % du financement de 250 millions de dollars du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural sera alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'est engagé à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé des investissements sans précédent totalisant plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans les collectivités partout au pays.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature d'ententes de financement/contribution.

