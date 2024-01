OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités subissent les conséquences des événements climatiques. Il est essentiel de préparer les collectivités canadiennes, y compris les infrastructures qui appuient ces collectivités, à ces événements pour assurer la sécurité des Canadiens, protéger les entreprises locales et soutenir une économie forte.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Mitch Davies, président du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), et Chantal Guay, PDG du Conseil canadien des normes (CCN), ont annoncé un investissement fédéral de 59,6 millions de dollars sur cinq ans pour développer et accélérer des initiatives de recherche visant à offrir aux collectivités des connaissances et des conseils, y compris les codes, les normes, les lignes directrices et les outils nécessaires pour s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

Cet investissement tirera parti des travaux actuels financés par Infrastructure Canada afin de soutenir l'Initiative sur l'environnement bâti résilient aux changements climatiques (IEBRCC), dirigée par le CNRC, et le Programme de normes pour des infrastructures résilientes (PNIR), dirigé par le CCN.

L'IEBRCC fournira des connaissances permettant d'adapter nos infrastructures publiques au besoin, de fournir des indications sur les modifications potentielles des codes et des normes de construction et d'infrastructure, et de créer des guides, des outils et des solutions techniques pour favoriser la résilience face aux changements climatiques. Cette initiative continuera à soutenir la résilience dans l'ensemble du secteur de la construction, depuis la conception et la prise de décisions jusqu'à la construction, l'exploitation, l'entretien et la modernisation.

Le PNIR fournira des normes et des orientations connexes dans des domaines prioritaires tels que le chauffage, la lutte contre les inondations, les solutions fondées sur la nature et la résilience des réseaux de transport. Le programme collabore avec les collectivités et les bénéficiaires pour s'assurer que les projets favorisent une approche cohérente de l'adaptation aux changements climatiques, augmentent la résilience et soutiennent une prise de décisions éclairées pour les infrastructures et les bâtiments dans tout le Canada.

Les investissements d'adaptation réalisés aujourd'hui auront des retombées économiques importantes dans les années à venir. Selon l'Institut canadien du climat, les recherches sont claires : pour chaque dollar dépensé aujourd'hui dans des mesures d'adaptation, 13 à 15 dollars seront récupérés dans les années à venir sous forme de bénéfices directs et indirects.

Citations

« Les recherches et les données fournies grâce à cet investissement renforceront les collectivités et les aideront à mieux protéger les habitations, les entreprises et les moyens de subsistance de leurs résidents contre les effets des changements climatiques. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour assurer la sécurité et le bien-être des Canadiens dans tout le pays face à ces impacts. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La sécurité et le bien-être des Canadiens sont des priorités pour notre gouvernement, car nous ressentons déjà les effets des changements climatiques. Cet investissement soutiendra l'important travail en cours qui nous aidera à veiller à ce que les infrastructures et les bâtiments nouveaux et existants au Canada soient plus résilients, ce qui permettra de réduire les risques de catastrophes et de protéger les collectivités partout au pays. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada

« La recherche joue un rôle fondamental dans la façon dont nous concevons, construisons et entretenons nos infrastructures, nos bâtiments et nos habitations pour qu'ils résistent aux effets des changements climatiques. Grâce à la science et à l'innovation, l'investissement d'aujourd'hui continue de soutenir le travail du Conseil national de recherches du Canada avec ses collaborateurs dans tout le pays pour construire un Canada résilient face aux changements climatiques. »

Mitch Davies, président, Conseil national de recherches du Canada

« Les risques climatiques peuvent être réduits ou évités en s'assurant que les collectivités sont conçues selon des normes qui tiennent compte des changements climatiques. Grâce à ces normes, les décideurs et les professionnels peuvent mieux planifier, construire et entretenir des villes résilientes face aux changements climatiques, positives pour la nature et durables. En collaboration avec des experts d'un bout à l'autre du Canada, nous veillons à fournir les outils nécessaires à l'adaptation des collectivités. »

Chantal Guay, PDG, Conseil canadien des normes

« S'adapter, c'est mieux se préparer à affronter et à réduire les effets du changement climatique, aujourd'hui et à l'avenir. Pour moi, cette annonce vise à renforcer la capacité des collectivités à composer avec les risques climatiques. Elle démontre aussi notre détermination à continuer à mettre en œuvre la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, c'est-à-dire un plan d'action pour l'ensemble de la société dont l'objectif est de se préparer aux changements climatiques et à en réduire les risques par des moyens coordonnés et ambitieux. Ensemble, nous avons réalisé d'importantes avancées vers le renforcement de la résilience climatique de nos collectivités et de notre économie. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 59,6 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation (SNA) et du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada pour une période de cinq ans. Cela comprend 12,1 millions de dollars pour Infrastructure Canada (INFC), 30,1 millions de dollars pour le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et 17,4 millions de dollars pour le Conseil canadien des normes (CCN).

Ce financement soutiendra les initiatives de recherche et de développement qui aident les collectivités à résister aux phénomènes climatiques naturels et aux risques liés au climat. En contribuant à rendre les infrastructures plus résilientes face aux répercussions des changements climatiques, le gouvernement fédéral peut mieux protéger les collectivités et la sécurité des Canadiens, tout en réduisant les dommages causés aux habitations et aux biens, ainsi que les perturbations de l'activité économique.

Le 27 juin 2023, le gouvernement a lancé la Stratégie nationale d'adaptation du Canada . La Stratégie prévoit 1,6 milliard de dollars en nouveaux fonds fédéraux pour aider à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs dans les collectivités canadiennes.

De 2016 à 2028, le gouvernement fédéral a engagé 160 millions de dollars de financement dans le cadre de l'Initiative sur les immeubles résilients aux changements climatiques et les infrastructures publiques de base (IRCCIPB), de l'Initiative sur l'environnement bâti résilient aux changements climatiques (IEBRCC), et du Programme de normes pour des infrastructures résilientes (PNIR)

Dirigée par le CNRC, l'IEBRCC s'appuie sur les travaux fondamentaux et les succès de l' IRCCIPB , une initiative similaire d'une durée de cinq ans. À ce jour, ces initiatives ont permis de fournir des valeurs d'ingénierie de conception climatique future et de soutenir plus de 65 codes, normes, orientations et outils d'aide à la décision tenant compte des changements climatiques.

Jusqu'à présent le PNIR , dirigé par le CCN, propose plus de 50 normes nouvelles ou actualisées et des orientations connexes qui tiennent compte des changements climatiques pour les infrastructures et les bâtiments, sur des sujets allant des inondations et des vents violents à la dégradation du pergélisol.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, Sans frais : 1-855-282-1637, Courriel : [email protected]; Nadine James, Gestionnaire des Communications, Conseil canadien des normes, 613-238-3222, Courriel : [email protected]