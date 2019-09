Le gouvernement du Québec soutient la création d'un Comité des Jeunes élus municipaux de la Fédération québécoise des municipalités

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Secrétariat à la jeunesse est heureux d'accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour permettre la création de son Comité des Jeunes élus municipaux. C'est l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce, aujourd'hui, à l'occasion du congrès annuel de la FQM.

Les fonds accordés par l'entremise de la Stratégie d'action jeunesse 2016-2021 permettront à la FQM de créer le Comité des Jeunes élus municipaux. Ce dernier sera chargé d'élaborer une stratégie jeunesse pour la FQM, de rassembler annuellement les jeunes élus municipaux de même que de conseiller, de former et d'informer les membres de la FQM sur les enjeux qui concernent la jeunesse, en lien avec le déploiement de la future stratégie.

Citations :

« Le compte à rebours est commencé. Il faut stimuler les candidatures jeunesse pour les prochaines élections municipales, soit en 2021. La présence des jeunes Québécoises et Québécois est un atout dans tous les domaines, et notre gouvernement se fait un point d'honneur de les encourager à occuper une place importante dans nos lieux décisionnels. La Fédération québécoise des municipalités joue un rôle essentiel dans le dynamisme de toutes les régions du Québec. Je me réjouis qu'elle accorde autant d'importance que nous à la place des jeunes dans le développement des régions. Je souhaite que les jeunes s'impliquent davantage dans les différents ordres de gouvernement, et la mise sur pied de ce comité contribue à l'atteinte de cet objectif qui me tient à cœur. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« La FQM accorde énormément d'importance à la relève municipale et aux enjeux liés à la jeunesse dans nos régions, qu'il s'agisse de la rétention des jeunes, du retour en région ou de l'accueil de nouveaux arrivants et arrivantes. Depuis sa création, le programme Jeunes et relève municipale a su démontrer l'intérêt des jeunes aux questions et aux activités du monde municipal. Avec le Comité des Jeunes élus municipaux, nous irons encore plus loin et mettrons en œuvre de nouvelles actions de promotion et de sensibilisation pour que davantage de jeunes se présentent en politique municipale en 2021. »

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités

À propos de la Fédération québécoise des municipalités

La FQM est un organisme sans but lucratif créé en 1944 pour défendre l'autonomie du milieu municipal et favoriser l'essor des régions du Québec. Elle est constituée de près de 1 000 municipalités locales et MRC. Porte-parole des régions, elle a pour mission de représenter les intérêts de ses membres en assumant un leadership politique et stratégique pour assurer le développement durable des municipalités locales et régionales du Québec. La FQM est déjà partenaire du gouvernement du Québec pour les Stratégies jeunesse en milieu municipal.

