Le gouvernement du Québec souligne la première Journée québécoise de la francophonie canadienne

QUÉBEC, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le mercredi 22 mars de cette année constitue la première Journée québécoise de la francophonie canadienne, qui vise à mieux faire connaître aux Québécois les communautés francophones et acadiennes du Canada et à mettre en lumière le fait français au Canada. Le ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Jean-François Roberge, a rappelé, dans le cadre de cette Journée, le rôle primordial que joue le Québec dans la promotion et la valorisation de la langue française partout au Canada. Une motion a aussi été adoptée à l'Assemblée nationale pour souligner cette journée.

La création de cette Journée s'inscrit dans la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, dévoilée en mars 2022, ainsi que dans le plan d'action triennal qui l'accompagne. Le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) a le mandat d'organiser les activités entourant cette première Journée. Un événement tenu au Grand Théâtre de Québec a notamment eu lieu le 21 mars 2023, dans le cadre de la tournée pancanadienne « Assez French » de l'artiste fransaskoise Alexis Normand. Plusieurs autres activités et initiatives en lien avec la Journée québécoise de la francophonie canadienne ont lieu au cours du mois de mars.

Citation :

« Cette Journée, c'est l'occasion de rappeler à quel point les liens entre les Québécois et les francophones du Canada sont importants. On doit continuer à solidifier ces liens. C'est aussi un moment pour se rappeler notre histoire. Au fil des siècles, le Québec a fait preuve de courage, d'audace et de résilience pour protéger son identité, sa culture et sa langue. Il en va de même pour toutes les communautés francophones au Canada. Nous devons continuer de dynamiser les collaborations et les partenariats entre francophones afin de mobiliser les forces communes des francophones dans des projets conjoints, et ainsi créer une nouvelle solidarité francophone, active et engagée. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

Faits saillants :

La Journée québécoise de la francophonie canadienne s'associe également à la Fondation Paul Gérin-Lajoie dans le cadre du défi entreprise de La Dictée P.G.L. de la Francophonie qui a lieu le 22 mars.

L'action 9 du Plan d'action qui accompagne la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne vise à « instaurer au Québec la Journée de la francophonie canadienne et organiser, à cette occasion, des activités grand public de sensibilisation aux réalités francophones des provinces et territoires ».

Plusieurs démarches ont été entreprises conjointement par le gouvernement du Québec, sa société civile et des membres de toutes les communautés francophones du Canada afin de créer une alliance renouvelée pour l'avenir du français, notamment :

afin de créer une alliance renouvelée pour l'avenir du français, notamment : Une collaboration avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada pour organiser le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes en juin 2021.

pour organiser le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes en juin 2021.

La FCFA et CFA ont ensuite organisé les rencontres annuelles « Mobilisation Franco », suites logiques de ce Sommet.



Le gouvernement a publié en 2022 sa nouvelle politique, Pour une Francophonie forte, unie et engagée, tournée vers l'action et la création de liens concrets entre les Québécois et les autres francophones du Canada . Cette politique est accompagnée d'un plan d'action qui comprend 75 mesures faisant appel à la collaboration d'une vingtaine de ministères et d'organismes et à plusieurs partenaires de la société civile.

