Le gouvernement du Québec souligne la fin des travaux de stabilisation du pont couvert de la Frontière à Potton

QUÉBEC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Les travaux de stabilisation du pont couvert de la Frontière, à Potton, sont terminés. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Jonatan Julien, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie, Mme Isabelle Charest, se réjouissent qu'une solution ait été trouvée pour préserver cette infrastructure emblématique qui fait la richesse de nos communautés.

Grâce à une mobilisation rapide et à une collaboration étroite entre les équipes techniques et les autorités locales, le pont couvert est désormais stabilisé. Cette intervention était rendue nécessaire en raison de l'état critique du pont couvert et de son risque d'effondrement vers la structure voisine.

« Nous avons agi avec détermination et flexibilité dans la gestion de ce dossier afin de sécuriser les infrastructures en place et d'assurer la sauvegarde de ce symbole patrimonial. La fin des travaux de stabilisation du pont couvert de la Frontière marque une nouvelle étape dans la poursuite de sa longue histoire. »

Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis très heureux de la solution trouvée pour sauver le pont de la Frontière, à Potton. En travaillant ensemble, la Municipalité et le gouvernement démontrent l'importance de préserver notre patrimoine collectif. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Les ponts couverts sont un symbole du patrimoine de l'Estrie. Ils font partie de notre identité et participent à la beauté de nos paysages. Je salue le travail de concertation entre le député d'Orford, Gilles Bélanger, le gouvernement du Québec et la Municipalité de Potton, qui a mené à cet heureux dénouement. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie.

« Le pont couvert de la Frontière à Potton, l'un des plus anciens au Québec, a été classé immeuble patrimonial le 28 octobre 2024 par le ministère de la Culture et des Communications. Il a une valeur historique et voilà pourquoi je suis si heureux que nous ayons pu en assurer la préservation. Le pont couvert de Potton est un joyau à conserver au sein de notre patrimoine. Un bel accomplissement dont je suis très fier! »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

« La Municipalité se réjouit de la réalisation des travaux de stabilisation de ce pont couvert emblématique de notre territoire. Elle remercie le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour sa collaboration, qui permet d'assurer le maintien pour les années à venir de cette infrastructure patrimoniale appréciée de la population et des visiteurs. »

Louis Veillon, maire de Potton

En décembre 2024, constatant un risque d'effondrement du pont couvert vers la structure voisine, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a émis un avis technique recommandant d'évaluer et d'effectuer les interventions nécessaires pour le stabiliser, et ce, avant le 31 décembre 2025.

Les interventions ont consisté à réparer la culée sud, à l'origine de l'affaissement. Pour ce faire, une structure de soutien permanente a été construite dans le caisson existant, donnant un nouvel appui plus solide au pont couvert. Des pièces de bois de la même fondation, dégradées par le temps, ont également été remplacées.

Le 1 er décembre dernier, la Municipalité de Potton s'est engagée par résolution à se reconnaître propriétaire du pont couvert et à en assumer la responsabilité d'entretien, dès le moment où l'opération de stabilisation serait complétée par le MTMD.

décembre dernier, la Municipalité de Potton s'est engagée par résolution à se reconnaître propriétaire du pont couvert et à en assumer la responsabilité d'entretien, dès le moment où l'opération de stabilisation serait complétée par le MTMD. Construit en 1896, le pont couvert de la Frontière, surplombant le ruisseau Mud, est situé en bordure du chemin du Pont-Couvert, à Potton, près de l'intersection des chemins Bellevue et Province Hill. En 1967, la structure a été fermée à la circulation routière, puis en 2014, l'accès piétonnier a également été interdit pour des raisons de sécurité.

