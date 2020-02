Le gouvernement du Québec souligne la bonification de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié pour les Laurentides dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires

QUÉBEC, le 27 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec souligne que, grâce à la bonification importante de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), le nombre de professions admissibles pour les Laurentides est passé de 36 à 226.

La version bonifiée contient les professions considérées comme étant en déficit de main-d'œuvre dans les Laurentides ou dans une autre région du Québec. Cette approche est approuvée par la Commission des partenaires du marché du travail, l'instance nationale de concertation qui réunit les leaders représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité ainsi que le milieu de l'enseignement. Pour le gouvernement du Québec, cette mise à jour de la liste permet de mieux répondre aux besoins des employeurs dans leurs démarches de recrutement à l'international.

En effet, la bonification de la liste permet aux employeurs de les exempter de certaines démarches administratives, dont l'obligation de présenter des preuves d'efforts de recrutement d'une durée d'au moins quatre semaines avant de se tourner vers le recrutement à l'international. De même, les professions qui figurent sur la liste bénéficient toutes des avantages réservés aux employeurs offrant des postes considérés à haut salaire. Conséquemment, ceci permet aux employeurs d'offrir des emplois à des travailleurs étrangers pour une période de plus de 12 mois et de ne pas être limités quant au nombre de travailleurs pouvant être recrutés à l'international. Cette bonification s'inscrit ainsi dans la volonté du gouvernement de continuer à soutenir les employeurs québécois dans leur démarche de recherche de main-d'œuvre.

Des professions en demande

Parmi les 226 professions sur la liste, on trouve nouvellement, entre autres, celles d'enseignants de niveaux primaire et préscolaire, de professeurs et chargés de cours au niveau universitaire, de travailleurs sociaux, de personnel de soutien du cinéma, de la radiodiffusion, de la photographie et des arts de la scène et, aussi, de briqueteurs-maçons.

La liste diffusée le 24 février dernier a été établie par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), qui a défini les professions en déficit de main-d'œuvre nécessitant le recours aux travailleurs étrangers temporaires, avec la collaboration du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI). Le MTESS et le MIFI ont également travaillé de concert auprès du gouvernement fédéral pour que ces besoins soient reconnus par toutes les parties concernées.

D'ailleurs, le gouvernement du Québec continue les négociations entreprises avec le gouvernement fédéral depuis plus d'un an afin de réformer le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour qu'il réponde mieux aux besoins des entreprises québécoises, en revendiquant notamment l'administration complète de ce programme.

« C'est grâce à notre excellente connaissance de la réalité du marché de travail québécois et de celle des entreprises que nous avons pu mener ces travaux et faire des ajouts importants. La bonification du nombre de professions admissibles profitera aux employeurs des Laurentides et permettra de mieux les soutenir pour faire face à la rareté de la main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Notre gouvernement est entièrement dévoué à répondre aux besoins du marché du travail. L'étroite collaboration entre le MTESS et le MIFI permettra d'ajouter plusieurs nouvelles professions à la Liste des professions admissibles au traitement simplifié, ce qui facilitera les démarches pour les employeurs de toutes les régions du Québec. Je tiens aussi à remercier le gouvernement fédéral pour son ouverture concernant la bonification importante de cette liste. Nous réitérons toutefois qu'un assouplissement du PTET est nécessaire afin de faciliter l'embauche de travailleurs étrangers temporaires dans le contexte de rareté de main-d'œuvre actuel. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

« Notre région fait face à des défis liés à la rareté de la main-d'œuvre, et la bonification de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié contribuera à répondre aux besoins de notre marché du travail. Elle permettra à nos entreprises de faciliter leurs démarches de recrutement à l'international et de trouver le personnel nécessaire pour assurer leur croissance et celle de l'économie des Laurentides. »

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides

La Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du PTET repose sur les professions évaluées en déficit ou léger déficit de main-d'œuvre disponible à court terme, selon les informations contenues dans le document État d'équilibre du marché du travail à court et moyen terme : Diagnostics pour 500 professions, réalisé par le MTESS en étroite collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail. À noter que seules les professions de certains niveaux de compétences sont admissibles au traitement simplifié. C'est pourquoi les professions peu qualifiées ne se trouvent pas dans la liste des professions aux fins du traitement simplifié.

L'exercice annuel de mise à jour de la Liste des professions admissibles au traitement simplifié dans le cadre du PTET vise à mieux répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises du Québec.

Toutes les professions qui figurent dans la Liste des professions admissibles au traitement simplifié sont considérées comme des postes à haut salaire, ce qui confère aux employeurs du Québec des avantages importants, dont la possibilité d'offrir des emplois à des travailleurs étrangers pour une période de plus de 12 mois et de ne pas être limités quant au nombre de travailleurs pouvant être recrutés à l'international.

Les diagnostics sur l'emploi sont élaborés de façon rigoureuse, en s'appuyant notamment sur un scénario de croissance économique et d'évolution démographique à moyen terme ainsi que sur les données les plus récentes obtenues dans le cadre de l'Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), de Statistique Canada.

Ils s'appuient sur l'expertise des comités sectoriels de main-d'œuvre, des conseils régionaux des partenaires du marché du travail et du Conseil emploi métropole, et sont approuvés par la Commission des partenaires du marché du travail. Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère de la Famille et la Commission de la construction du Québec ont également contribué à leur élaboration.

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/embaucher-temporaire/recrutement-haut-salaire/liste-professions/index.html

