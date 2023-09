Le gouvernement du Québec rend hommage à la mémoire de Joyce Echaquan

QUÉBEC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Il y a exactement trois ans, Mme Joyce Echaquan décédait au centre hospitalier de Joliette, dans des circonstances tragiques. Aujourd'hui, le ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, invite les citoyens du Québec à honorer la mémoire de la disparue. Le ministre tient également à réitérer son soutien et son respect envers les proches de Mme Echaquan.

« Le décès de Mme Joyce Echaquan a créé une onde de choc à travers le Québec et a mis en évidence notre devoir collectif de conscientisation aux réalités des membres des Premières Nations et des Inuit. Une chose demeure certaine : peu importe leur langue, leur culture ou leur situation de vie, tous ont droit à la dignité et à la considération de la part des institutions dont ils dépendent. Nous devons créer des changements profonds et durables afin que les préjugés envers les personnes autochtones cessent. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

